Sperrmüll wird in Graz jetzt direkt vom Grundstück geholt

In Graz ist die Sperrmüllentsorgung seit Freitag, 26. Juni 2026, einfacher: Die Holding Graz holt sperrige Gegenstände direkt vom Privatgrundstück ab. Das neue Angebot kostet 90 Euro pro Abholung.

Eine alte Couch, kaputte Möbel oder andere sperrige Gegenstände: Wer in Graz Sperrmüll entsorgen muss, braucht dafür künftig nicht mehr unbedingt den Weg zum Ressourcenpark. Die Holding Graz startete mit 26. Juni 2026 eine mobile Sperrmüllsammlung. Der Sperrmüll wird dabei direkt vom eigenen Privatgrundstück abgeholt. Das soll vor allem Menschen helfen, die kein passendes Fahrzeug haben oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

So läuft es ab

Der Ablauf ist einfach: Ein Anruf genügt, danach wird ein Termin vereinbart. Zum Einsatz kommen LKWs mit einer Ladekapazität von bis zu 7 Kubikmetern. Am vereinbarten Tag wird der Sperrmüll direkt an der Grundstücksgrenze übernommen. Wichtig ist, dass die Gegenstände gut sichtbar und leicht zugänglich bereitstehen.

Das musst du beachten

Nicht erlaubt ist es, den Sperrmüll auf Gehsteigen oder anderen öffentlichen Flächen abzustellen. Auch die Zufahrt für den LKW muss möglich sein. Nicht mitgenommen werden Restmüll, Grünschnitt, Elektroaltgeräte, Bauschutt und Problemstoffe. Das ist laut Holding Graz aus rechtlichen Gründen nicht möglich.

90 Euro pro Abholung

Das neue Angebot gilt für Privathaushalte im gesamten Grazer Stadtgebiet. Pro Abholung werden pauschal 90 Euro verrechnet. Bezahlt wird direkt bei der Abholung in bar beim Fahrer. Damit sollen Grazerinnen und Grazer ihren Sperrmüll einfacher und planbarer loswerden. Die Holding Graz sieht in der mobilen Sammlung auch einen Beitrag für Umwelt und Stadtbild. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) sagt dazu: „Die sachgerechte Entsorgung von Sperrmüll ist ein wichtiger Beitrag für funktionierendes Recycling und eine saubere Stadt. Mit der mobilen Sperrmüllsammlung schaffen wir ein zusätzliches Angebot, das den Grazerinnen und Grazern die richtige Entsorgung noch einfacher macht.“