Grazer Gemeinderatswahl 2026: Die Ausgangslage im Überblick
Am heutigen Wahlsonntag, dem 28. Juni, blickt 5 Minuten zurück: Graz entscheidet über den neuen Gemeinderat. Vorne liegt laut Umfragen die KPÖ - es bleibt aber weiterhin spannend, wer nach der Wahl im Rathaus regiert.
Bevor heute die Stimmen gezählt werden, lohnt sich der Blick zurück. Denn die Gemeinderatswahl 2021 war für Graz kein gewöhnlicher Wahlabend. Die KPÖ mit Elke Kahr wurde erstmals stärkste Kraft und überholte die ÖVP, die die Stadt davor lange unter Siegfried Nagl geprägt hatte. Die KPÖ erreichte 28,84 Prozent, die ÖVP fiel auf 25,91 Prozent. Auch die Grünen legten zu und kamen auf 17,32 Prozent. Dahinter lagen FPÖ, SPÖ und NEOS. Aus diesem Ergebnis entstand eine neue Mehrheit: Seit November 2021 regieren KPÖ, Grüne und SPÖ gemeinsam in Graz.
Elf Parteien am heutigen Stimmzettel
Am heutigen Sonntag, dem 28. Juni, wird in Graz nun wieder gewählt. Es geht um den neuen Gemeinderat, aber auch um die Bezirksräte und den Migrant:innenbeirat. Die Wahllokale sind von 7 bis 16 Uhr geöffnet, mehr als 225.000 Grazer sind für die Gemeinderatswahl wahlberechtigt. Auf dem amtlichen Musterstimmzettel stehen elf Listen: FPÖ, ÖVP, SPÖ, Grüne, NEOS, KPÖ, DBÖ, KFG, Liste GAZA, Piratenpartei Graz und MFG. Im Gemeinderat sind 48 Sitze zu vergeben. Genau diese 48 Sitze entscheiden am Ende, ob die bisherige Zusammenarbeit weitergehen kann, oder ob im Rathaus neu verhandelt werden muss.
Die Machtfrage
Vor der Wahl hält die Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ rechnerisch 28 von 48 Sitzen. Damit hatte sie zuletzt eine klare Mehrheit. Das aktuelle Kräfteverhältnis unterscheidet sich aber vom Wahlergebnis 2021, weil es in der laufenden Periode Verschiebungen gab, vor allem im Umfeld der FPÖ und des späteren KFG. Laut aktueller Übersicht der Stadt Graz verteilen sich die Sitze vor der Wahl auf 15 KPÖ, 13 ÖVP, 9 Grüne, 4 SPÖ, 3 KFG, 1 NEOS, 1 FPÖ und 2 Gemeinderät:innen ohne Klubzugehörigkeit. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) sagte kurz vor der Wahl, sie wolle mit Grünen und SPÖ weiterarbeiten. Eine Koalition mit der ÖVP schloss sie „eigentlich“ aus.
Wofür steht welche Partei?
Der Wahlkampf dreht sich stark um Themen, die du im Alltag spürst: Wohnen, Verkehr, Gesundheit, Sicherheit, Bildung und Klima. Die KPÖ setzt auf leistbares Wohnen, kommunalen Wohnbau, soziale Unterstützung, Öffis und Maßnahmen gegen Hitze. Die ÖVP will Verkehr neu denken, die Innenstadt stärken, Park-&-Ride-Anlagen ausbauen und bringt die Idee einer „Güter-Bim“ ins Spiel. Die Grünen stellen Klimaschutz, Öffis, Radwege, Begrünung und eine klimafitte Stadt in den Mittelpunkt. Die FPÖ setzt auf Sicherheit, Migration, Parkplätze, Videoüberwachung und einen „Heimvorteil“ für österreichische Staatsbürger. Die SPÖ legt den Schwerpunkt auf Gesundheit, Pflege, Bildung und leistbares Wohnen. Die NEOS sprechen vor allem über Bildung, Digitalisierung, Reformen und Starterwohnungen. Die KFG nennt unter anderem Sicherheit, Selbstschutz, öffentlichen Verkehr, Gesundheit und Bildung.
Das sind die Schwerpunkte der Parteien auf einen Blick:
- Wohnen: KPÖ, SPÖ
- Verkehr: KPÖ, ÖVP, Grüne, KFG
- Gesundheit: KPÖ, SPÖ
- Klima & Umwelt: Grüne, KPÖ
- Sicherheit: FPÖ, KFG, ÖVP
- Bildung: KPÖ, SPÖ, NEOS
- Wirtschaft & Innenstadt: ÖVP
- Digitalisierung: NEOS
Was offen bleibt
Laut aktuellen Medienberichten geht die KPÖ als Favoritin in den Wahltag. Eine Umfrage der „Kleinen Zeitung“, sah sie Anfang Juni bei 32 Prozent. Die ÖVP lag rund zehn Prozentpunkte dahinter, die FPÖ bei 15 Prozent, die Grünen bei 12 Prozent, SPÖ und NEOS jeweils bei rund 9 Prozent. Doch Umfragen sind noch kein Ergebnis. Dazu kommt: Graz steht finanziell unter Druck. Laut ORF müssen größere Investitionen verschoben werden, betroffen sind unter anderem Feuerwehrwesen, Radinfrastruktur und Schulbauten. Nach 16 Uhr beginnt die Auszählung. Dann zeigt sich, ob Graz den Kurs der vergangenen Jahre fortsetzt, oder ob im Rathaus ein neues Kapitel beginnt.
Häufig gestellte Fragen zur Grazer Gemeinderatswahl 2026
Wahlberechtigt sind alle Personen, die am Stichtag ihren Hauptwohnsitz in Graz haben und spätestens am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Auch EU-Bürgerinnen und EU-Bürger mit Wohnsitz in der Stadt dürfen ihre Stimme abgeben und bilden damit einen wichtigen Teil der Wählerschaft. Drittstaatsangehörige sind von der Gemeinderatswahl ausgeschlossen, können jedoch an der Wahl des Migrant:innenbeirats teilnehmen.
Rund 266.000 Menschen sind in Graz wahlberechtigt. Darunter befinden sich mehr als 188.000 österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sowie über 37.000 EU-Bürgerinnen und EU-Bürger. Zusätzlich können mehr als 40.000 Personen ihre Stimme bei der Wahl des Migrant:innenbeirats abgeben.
Die Wahllokale haben von 7 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.
Für die Stimmabgabe ist ein gültiger Lichtbildausweis erforderlich, etwa ein Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Eine Wahlkarte ist nicht verpflichtend, kann die Stimmabgabe in bestimmten Situationen jedoch erleichtern.
Auf beiden Stimmzetteln kann zusätzlich jeweils eine Vorzugsstimme für eine bestimmte Person vergeben werden. Eine vollständige Liste aller Kandidatinnen und Kandidaten liegt dafür direkt in den Wahlkabinen auf. Auf dem Stimmzettel gibt es ganz rechts ein freies Feld. Dort kann der Name oder die Reihungsnummer einer Wunsch-Kandidatin oder eines Wunsch-Kandidaten der zuvor angekreuzten Partei eingetragen werden.
Wer seine Stimme im Wahllokal abgibt, erhält zwei separate Stimmzettel: einen für die Wahl des Gemeinderates und einen für die Wahl der Bezirksräte. Das Wahlrecht erlaubt hierbei sogenanntes „Splitting“ – es ist also möglich, auf Gemeindeebene eine andere Partei zu wählen als auf Bezirksebene. Für die Gültigkeit der Stimme ist die genaue Form des „Kreuzerls“ rechtlich nicht ausschlaggebend; entscheidend ist einzig, dass der Wählerwille eindeutig erkennbar ist. Werden hingegen mehrere Parteien oder gar keine Liste markiert, gewertet die Wahlbehörde die Stimme als ungültig.
Die Wahlkarte muss bis spätestens 16 Uhr (am Wahltag) bei den Behörden einlangen.
Bei der Grazer Gemeinderatswahl treten insgesamt elf Parteien und Listen an:
- Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)
- Team Kurt Hohensinner – Grazer Volkspartei (ÖVP)
- SPÖ Graz – Doris Kampus (SPÖ)
- NEOS – Die Reformkraft für Graz (NEOS)
- Elke Kahr – Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ)
- Demokratisches Bündnis Österreich (DBÖ)
- Bürgerliste Korruptionsfreies Graz (KFG)
- Liste GAZA – Stimmen für globale Gerechtigkeit (GAZA)
- Piratenpartei Graz – Jung, progressiv, besser für Graz! (PIRAT)
- MFG – Österreich Menschen – Freiheit – Grundrecht (MFG)
Die ersten Ergebnisse werden gegen 16.45 Uhr erwartet.
Das vorläufige Wahlergebnis wird gegen 19 Uhr erwartet.
Das endgültige Wahlergebnis steht erst fest, wenn auch alle Briefwahlstimmen ausgezählt sind – meist am darauffolgenden Tag.