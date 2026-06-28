Grazer Gemeinderatswahl 2026: Die Ausgangslage im Überblick

Am heutigen Wahlsonntag, dem 28. Juni, blickt 5 Minuten zurück: Graz entscheidet über den neuen Gemeinderat. Vorne liegt laut Umfragen die KPÖ - es bleibt aber weiterhin spannend, wer nach der Wahl im Rathaus regiert.

Bevor heute die Stimmen gezählt werden, lohnt sich der Blick zurück. Denn die Gemeinderatswahl 2021 war für Graz kein gewöhnlicher Wahlabend. Die KPÖ mit Elke Kahr wurde erstmals stärkste Kraft und überholte die ÖVP, die die Stadt davor lange unter Siegfried Nagl geprägt hatte. Die KPÖ erreichte 28,84 Prozent, die ÖVP fiel auf 25,91 Prozent. Auch die Grünen legten zu und kamen auf 17,32 Prozent. Dahinter lagen FPÖ, SPÖ und NEOS. Aus diesem Ergebnis entstand eine neue Mehrheit: Seit November 2021 regieren KPÖ, Grüne und SPÖ gemeinsam in Graz.

Elf Parteien am heutigen Stimmzettel

Am heutigen Sonntag, dem 28. Juni, wird in Graz nun wieder gewählt. Es geht um den neuen Gemeinderat, aber auch um die Bezirksräte und den Migrant:innenbeirat. Die Wahllokale sind von 7 bis 16 Uhr geöffnet, mehr als 225.000 Grazer sind für die Gemeinderatswahl wahlberechtigt. Auf dem amtlichen Musterstimmzettel stehen elf Listen: FPÖ, ÖVP, SPÖ, Grüne, NEOS, KPÖ, DBÖ, KFG, Liste GAZA, Piratenpartei Graz und MFG. Im Gemeinderat sind 48 Sitze zu vergeben. Genau diese 48 Sitze entscheiden am Ende, ob die bisherige Zusammenarbeit weitergehen kann, oder ob im Rathaus neu verhandelt werden muss.

©5 Minuten Elf Parteien und Listen stehen bei der Grazer Gemeinderatswahl 2026 am Stimmzettel.

Die Machtfrage

Vor der Wahl hält die Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ rechnerisch 28 von 48 Sitzen. Damit hatte sie zuletzt eine klare Mehrheit. Das aktuelle Kräfteverhältnis unterscheidet sich aber vom Wahlergebnis 2021, weil es in der laufenden Periode Verschiebungen gab, vor allem im Umfeld der FPÖ und des späteren KFG. Laut aktueller Übersicht der Stadt Graz verteilen sich die Sitze vor der Wahl auf 15 KPÖ, 13 ÖVP, 9 Grüne, 4 SPÖ, 3 KFG, 1 NEOS, 1 FPÖ und 2 Gemeinderät:innen ohne Klubzugehörigkeit. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) sagte kurz vor der Wahl, sie wolle mit Grünen und SPÖ weiterarbeiten. Eine Koalition mit der ÖVP schloss sie „eigentlich“ aus.

Wofür steht welche Partei?

Der Wahlkampf dreht sich stark um Themen, die du im Alltag spürst: Wohnen, Verkehr, Gesundheit, Sicherheit, Bildung und Klima. Die KPÖ setzt auf leistbares Wohnen, kommunalen Wohnbau, soziale Unterstützung, Öffis und Maßnahmen gegen Hitze. Die ÖVP will Verkehr neu denken, die Innenstadt stärken, Park-&-Ride-Anlagen ausbauen und bringt die Idee einer „Güter-Bim“ ins Spiel. Die Grünen stellen Klimaschutz, Öffis, Radwege, Begrünung und eine klimafitte Stadt in den Mittelpunkt. Die FPÖ setzt auf Sicherheit, Migration, Parkplätze, Videoüberwachung und einen „Heimvorteil“ für österreichische Staatsbürger. Die SPÖ legt den Schwerpunkt auf Gesundheit, Pflege, Bildung und leistbares Wohnen. Die NEOS sprechen vor allem über Bildung, Digitalisierung, Reformen und Starterwohnungen. Die KFG nennt unter anderem Sicherheit, Selbstschutz, öffentlichen Verkehr, Gesundheit und Bildung.

Das sind die Schwerpunkte der Parteien auf einen Blick: Wohnen : KPÖ, SPÖ

: KPÖ, SPÖ Verkehr: KPÖ, ÖVP, Grüne, KFG

KPÖ, ÖVP, Grüne, KFG Gesundheit: KPÖ, SPÖ

KPÖ, SPÖ Klima & Umwelt: Grüne, KPÖ

Grüne, KPÖ Sicherheit: FPÖ, KFG, ÖVP

FPÖ, KFG, ÖVP Bildung: KPÖ, SPÖ, NEOS

KPÖ, SPÖ, NEOS Wirtschaft & Innenstadt: ÖVP

ÖVP Digitalisierung: NEOS

Was offen bleibt

Laut aktuellen Medienberichten geht die KPÖ als Favoritin in den Wahltag. Eine Umfrage der „Kleinen Zeitung“, sah sie Anfang Juni bei 32 Prozent. Die ÖVP lag rund zehn Prozentpunkte dahinter, die FPÖ bei 15 Prozent, die Grünen bei 12 Prozent, SPÖ und NEOS jeweils bei rund 9 Prozent. Doch Umfragen sind noch kein Ergebnis. Dazu kommt: Graz steht finanziell unter Druck. Laut ORF müssen größere Investitionen verschoben werden, betroffen sind unter anderem Feuerwehrwesen, Radinfrastruktur und Schulbauten. Nach 16 Uhr beginnt die Auszählung. Dann zeigt sich, ob Graz den Kurs der vergangenen Jahre fortsetzt, oder ob im Rathaus ein neues Kapitel beginnt.