Plabutschtunnel wird wieder gesperrt: Diese Nächte sind Autofahrer betroffen

Wer in den kommenden Tagen abends durch Graz unterwegs ist, muss mehr Zeit einplanen. Der Plabutschtunnel wird erneut für mehrere Nächte komplett gesperrt. Grund dafür sind wichtige Wartungsarbeiten und Sicherheitsüberprüfungen.

Ab Montag, 29. Juni, müssen sich Autofahrer auf Einschränkungen einstellen. Der Plabutschtunnel wird bis einschließlich Freitag, 3. Juli, jeweils zwischen 20 Uhr und 5 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Während dieser Zeiten wird der Verkehr durch das Grazer Stadtgebiet umgeleitet. Besonders im Abendverkehr und in den Nachtstunden kann es dadurch zu Verzögerungen kommen.

Tunnel wird für den Sommer fit gemacht

Mit den Sperren bereitet die ASFINAG den Tunnel auf die bevorstehende Ferien- und Reisezeit vor. Auf dem Programm stehen umfangreiche Wartungsarbeiten, technische Kontrollen sowie ein Test der Notstromversorgung. Zusätzlich erfolgt die gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung durch die Tunnelbehörde. Ziel ist es, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer vor Beginn der Sommerferien sicherzustellen.

Weitere Baustelle in Mariatrost

Nicht nur im Westen der Stadt wird gearbeitet. Auch in der Mariatroster Straße kommt es ab 29. Juni zu Verkehrsbehinderungen. Im Bereich der Hausnummer 132 werden Fräs- und Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Dafür wird bis 10. Juli, jeweils von 8 bis 16 Uhr, ein Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wird während der Bauarbeiten händisch geregelt.