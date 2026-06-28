Leerstand verschwindet: Beliebte Deko-Kette eröffnet neuen Store in Grazer Innenstadt

Nach monatelangen Spekulationen herrscht jetzt Gewissheit: Die beliebte dänische Einrichtungskette Søstrene Grene eröffnet schon bald einen weiteren Standort in der Steiermark und zwar mitten in der Grazer Herrengasse.

Die dänische Einzelhandelskette Søstrene Grene expandiert weiter in der Steiermark. Nach der Eröffnung in der ShoppingCity Seiersberg wird nun auch die Grazer Innenstadt einen Standort bekommen. Wie die Eigentümerin der Immobilie, die Grazer Wechselseitige (Grawe), in einem Bericht der Kleinen Zeitung bestätigt, wird das Unternehmen in jenes Geschäftslokal in der Herrengasse einziehen, in dem viele Jahre die Schuhkette Salamander untergebracht war. Die Fläche befindet sich direkt neben der Altstadtpassage.

Wofür Søstrene Grene bekannt ist

Das Familienunternehmen aus Dänemark ist vor allem für sein wechselndes Sortiment bekannt. Angeboten werden unter anderem Wohnaccessoires, Dekoration, Küchenartikel, Schreibwaren, Bastelbedarf, Kleinmöbel sowie saisonale Produkte. Viele Kundinnen und Kunden verbinden die Marke mit dem skandinavischen Einrichtungsstil und dem sogenannten Hygge-Gefühl. Erst im Frühjahr eröffnete Søstrene Grene seine erste Filiale in der ShoppingCity Seiersberg. Mit dem neuen Geschäft in der Grazer Innenstadt folgt nun bereits der zweite Standort in der Steiermark.