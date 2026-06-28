Graz Wahl 2026 im Liveticker: Wird die KPÖ den Erfolg wiederholen?

Graz wählt. Seit den frühen Morgenstunden (28. Juni 2026) sind die Wahllokale geöffnet, Tausende Grazerinnen und Grazer geben ihre Stimmen ab. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die KPÖ ihren Erfolg von 2021 bestätigen kann.

Graz Wahl 2026: Daten und Fakten Termin: 28. Juni 2026

48 Mitglieder des Grazer Gemeinderates werden für die Dauer von fünf Jahren gewählt

279 Wahlsprengel

225.000 wahlberechtigte Grazer und Grazerinnen

Gewählt werden: Gemeinderat, Bezirksräte und Migrant:innenbeirat

111 Wahllokale geöffnet: 7–16 Uhr, abrufbar unter der Stadt-Karte

Von der Wahlkommission wurden elf Parteien und Listen zugelassen

Bitte nimm unbedingt deinen amtlichen Lichtbildausweis mit!

Fünf Jahre nach dem historischen Linksrutsch steht der Murmetropole eine richtungsweisende Weichenstellung bevor. Wenn am heutigen Sonntag mehr als 225.000 wahlberechtigte Grazerinnen und Grazer an die Urnen gerufen werden, entscheiden sie nicht nur über den Verbleib der KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr im Rathaus, sondern stellen im selben Zug die politischen Weichen auf lokaler Ebene. Das steirische Kommunalwahlrecht sieht dafür ein duales System vor: Ausgegeben werden im Wahllokal zwei separate Stimmzettel – einer für den Gemeinderat, der die gesamtstädtische Politik lenkt, und einer für die jeweiligen Bezirksräte, die sich um die unmittelbaren Belange vor Ort kümmern.

Graz und sein „Kreuzerl“

Diese organisatorische Trennung eröffnet Raum für das sogenannte „Splitting“, ein in Graz bewährtes Phänomen des taktischen Wählens. Es ist der Wählerschaft explizit gestattet, auf Stadtebene eine andere Fraktion anzukreuzen als im eigenen Wohnbezirk, was regelmäßig zu differenzierten Machtverhältnissen zwischen dem Rathaus und den Grätzeln führt. Zusätzlich besteht auf beiden Dokumenten die Option, dem favorisierten Lager mittels einer Vorzugsstimme eine personelle Präferenz mitzugeben. Für die Gültigkeit des Votums zieht die Wahlbehörde dabei traditionell pragmatische Grenzen: Die formale Ausgestaltung des „Kreuzerls“ ist zweitrangig, solange der Wählerwille unmissverständlich hervorgeht. Einzig das Ankreuzen mehrerer Listen oder ein gänzlich leerer Stimmzettel führen unweigerlich zur Ungültigkeit

Live: Wahl Graz 2026 28.06.2026 10:46 Online Redaktion ÖVP-Hohensinner samt Familie bei der Stimmabgabe Auch Spitzenkandidat der Grazer ÖVP Kurt Hohensinner gibt seine Stimme ab. Er postet ein Bild mitsamt seiner Familie auf dem Weg ins Wahllokal. „Danke meiner Familie für die Unterstützung“, schreibt Hohensinner dazu. 28.06.2026 10:34 Leema Mohsenzada-Slaje Elke Kahr: „Vertraue den Umfragen nicht!“ Die Grazer Bürgermeisterin hat es heute etwas später zur Wahl geschafft, da sie noch das Ende des Österreich-Spiels gesehen hat. „Ich habe Gott sei Dank noch die letzten 5 Minuten vom Spiel gesehen und habe mich echt voll gefreut“, so Elke Kahr (KPÖ) gegenüber 5 Minuten. Im Hinblick auf die Graz-Wahl meint sie: „Ich hoffe, dass es heute nicht so spannend wird. Ich bin recht gelassen, weil wir viel gearbeitet haben die ganzen Jahre. Letztendlich ist das Ergebnis bei einer Wahl so wie es ist.“ Weiter führt Kahr aus: „Natürlich hoffe ich, dass es für uns gut ausgeht, alles andere wäre ja befremdlich. Ich kann es nicht einschätzen. Es ist viel Zuspruch da gewesen, viel Positives. Aber, ob es in etwa so gleich ist, wie bei der letzten Wahl, ist schwierig zu sagen“, so das Fazit der Bürgermeisterin. Amtierende Bürgermeistern Elke Kahr (KPÖ) schaute sich das Ende des WM-Spiels heute an und war soeben bei der Stimmabgabe. 28.06.2026 10:00 Yvonne Schmid-Berger Ärger bei Wahlstart In einem gemeinsamen Statement von ÖVP, SPÖ, Neos und den Grünen zu den Wahltagsplakaten der KPÖ heißt es am Sonntagvormittag: „Mit großem Befremden nehmen wir zur Kenntnis, dass sich die KPÖ nicht an das gemeinsam ausverhandelte Fairnessabkommen für die Grazer Gemeinderatswahl hält. Darin wurde unmissverständlich vereinbart, auf jegliche Parteiwerbung vor den Wahllokalen zu verzichten. Dass die KPÖ diese gemeinsame Vereinbarung missachtet, ist nicht akzeptabel und untergräbt das Vertrauen in faire Spielregeln im demokratischen Wettbewerb. Wir fordern die KPÖ daher auf, die betreffenden Plakate umgehend zu entfernen und sich an das von allen Parteien vereinbarte Fairnessabkommen zu halten.“ 28.06.2026 09:55 Zuerst Fußball, dann wählen… KFG-Stadträtin Claudia Schönbacher hat am Sonntagmorgen ihre Stimme abgegeben. Nach dem Daumendrücken für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft im „Eleven“ und einer kurzen Kaffeepause ging es für sie um 8 Uhr ins Wahllokal Don Bosco in ihrem Heimatbezirk Gries. KFG-Stadträtin Claudia Schönbacher / Foto (c) KFG 28.06.2026 09:15 Leema Mohsenzada-Slaje Bereits reger Betrieb Ein Lokalaugenschein zeigt: Grazerinnen und Grazer sämtlicher Generationen gehen zur Wahlurne, um ihre Stimme abzugeben. 28.06.2026 09:00 Elisa Auer Wahlgang, dann erst Frühstück Amtierende Vizebürgermeisterin der Stadt Graz, Judith Schwentner (GRÜNEN): “ Habe bis zum Schluss ein gutes Wahlgefühl, aber jede Stimme zählt.“ Wie startete sie in den Tag? Zumindest ohne das Fußballspiel live anzusehen, „habe geschlafen“. Freude über das Ergebnis herrscht trotzdem. Am Wahltag gibt es für sie gewöhnlich ein spätes Frühstück und einen Spaziergang, falls es wegen der Hitze überhaupt möglich ist. 5 Minuten Graz fragte sie: „Glauben Sie, dass die Hitzewelle der letzten Tage Einfluss auf das Wahlverhalten hat und die ein oder andere Person doch noch dazu bewegt, grün zu wählen?“ Die Antwort: „Die Hitze ist gekommen, um du bleiben. Also ja, diese Hoffnung bleibt.“ 5 Minuten 28.06.2026 07:23 Yvonne Schmid-Berger So läuft die Wahl in Graz heute ab Die ersten Wahllokale sind ab 7 Uhr geöffnet

geöffnet Um 16 Uhr schließen die Wahllokale

schließen die Wahllokale Gegen 16.30 Uhr werden die ersten Sprengelergebnisse eintreffen. Ergebnisse können hier auf www.5min.at schnellstmöglich abgerufen werden

Uhr werden die ersten Sprengelergebnisse eintreffen. Ergebnisse können hier auf www.5min.at schnellstmöglich abgerufen werden Um 18 Uhr gibt es dann eine Pressekonferenz mit den Spitzenkandidaten

gibt es dann eine Pressekonferenz mit den Spitzenkandidaten Gegen 19 Uhr sollte das vorläufige Wahlergebnis feststehen 28.06.2026 07:06 Online Redaktion Wahltag wird „heiß“ Die GeoSphere Austria gibt für heute Sonntag und Montag für den gesamten Nordosten Österreichs, aber auch für den oberösterreichischen Zentralraum, Teile des Wald- und Mostviertels sowie die Städte Villach, Klagenfurt und Graz die Hitzewarnstufe „rot“ aus. Am Montag sollte sich die Hitzewelle minimal abschwächen – mit Ausnahme des Nordostens, wo es weiter extrem heiß bleibt. „Die Hitzewelle in Österreich steuert auf ihren vorläufigen Höhepunkt zu. Laut Vorhersageabteilung der GeoSphere Austria könnte am Sonntag der Allzeitrekord aus dem Jahr 2013 (40,5 Grad in Bad Deutsch-Altenburg) fallen“, heißt es seitens der GeoSphere. Wasser trinken und im Schatten bleiben nicht vergessen! 28.06.2026 07:00 Leema Mohsenzada-Slaje Stimmenabgabe gleich in der Früh MFG-Spitzenkandidat Andreas Winkler hat seine Stimme bereits früh am Morgen abgegeben. Pünktlich zur Öffnung der Wahllokale um 7 Uhr ging er zur Wahlurne. „Die kühlen Morgenstunden waren perfekt, um den Gang zur Wahlurne zu erledigen, bevor es heiß wird“, sagte Winkler. Anschließend gönnte er sich nach eigenen Angaben das erste entspannte Frühstück seit Beginn des Wahlkampfs. Den restlichen Wahltag will er ruhig verbringen, bevor er gegen 16 Uhr zur ersten Hochrechnung ins Grazer Rathaus kommt. Andreas Winkler (M F G) gehört wohl zu den Frühaufstehern, er war bereits um 7 Uhr vor Ort. 28.06.2026 06:30 Yvonne Schmid-Berger Rückblick zur Graz Wahl 2021 „Fast jeder Zweite wählte 2021 nicht: Können die Nichtwähler die Graz-Wahl entscheiden?“ Bei der Wahl 2021 lag die Wahlbeteiligung bei lediglich 54 Prozent und damit unter dem Niveau von 2017, als noch 57,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben. Die KPÖ konnte ihr Ergebnis deutlich verbessern und erreichte knapp 29 Prozent – ein Erdrutschsieg. Die ÖVP musste hingegen erhebliche Verluste hinnehmen und fiel auf weniger als 26 Prozent zurück. Auch die FPÖ büßte deutlich an Stimmen ein und lag nur noch knapp vor der SPÖ. Die Grünen legten spürbar zu, während die NEOS erneut den Einzug in den Gemeinderat schafften. Ein für viele überraschendes Ergebnis. Mehr laden

Rückblick: So sah das Wahlergebnis 2021 aus