Das kommt jetzt in die ehemalige Indie-Burger-Filiale in der Grazer Sporgasse

Nach dem Aus von Indie Burger in der Grazer Sporgasse gibt es nun Klarheit über die Nachfolge. Ein bekanntes Gastro-Team bringt Sushi und weitere asiatische Spezialitäten an den Standort.

Indie Burger hatte seit 2022 auf ein modernes Burger-Konzept mit offener Küche und Fokus auf Nachhaltigkeit gesetzt. Trotz vieler positiver Rückmeldungen konnte sich das Lokal wirtschaftlich nicht dauerhaft behaupten. 5 Minuten berichtete: Gastro-Aus in der Sporgasse: INDIE BURGER sperrt zu. Betreiber Florian Weitzer erklärte damals, dass das Konzept am Ende nicht die gewünschte Tragfähigkeit erreicht habe: „Wir haben es versucht, es war schön und hat super geschmeckt – aber am Ende hat es einfach nicht geklappt.“

Bekannte Gastronomen übernehmen frühere Burger-Filiale

Jetzt kommt Bewegung in die Fläche: Wie die Grawe der Kleinen Zeitung bestätigt, übernimmt das Team hinter den Grazer Gastronomie-Adressen Toshi am Südtiroler Platz und der Noon-Bar in der Zinzendorfgasse den Standort. Geplant ist ein neues Lokal mit Sushi und weiteren Gerichten aus der asiatischen Küche. Mit dem Wechsel bekommt die ehemalige Burger-Fläche also einen Neustart. Wann genau das neue Konzept seine Türen öffnet, soll noch bekannt gegeben werden.