Gemeinderatswahl Graz: Welche Koalitionen nach der Wahl möglich sind

Heute entscheiden die Grazer über die politische Zukunft ihrer Stadt. Wie die Wahl ausgeht, kann derzeit niemand seriös vorhersagen. Klar ist aber: Schon jetzt zeichnet sich ab, welche Koalitionen nach der Wahl möglich wären.

Heute geben die Grazer ihre Stimmen für den neuen Gemeinderat ab. Wer am Ende als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgeht, ist offen. Fest steht nur: Nach der Stimmenauszählung beginnt die Suche nach einer Mehrheit. Welche Parteien grundsätzlich zusammenarbeiten wollen und wo es klare Ausschlüsse gibt, könnte darüber entscheiden, wer die Stadt in den kommenden Jahren regiert. 5 Minuten wagt sich an das Gedankenexperiment.

KPÖ setzt auf Fortsetzung der bisherigen Koalition

Für Bürgermeisterin Elke Kahr ist die Richtung klar. Die KPÖ strebt eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Grünen und SPÖ an. Dieses Bündnis stellt seit der Gemeinderatswahl 2021 die Mehrheit im Grazer Rathaus. Eine Zusammenarbeit mit ÖVP oder FPÖ schließt die KPÖ derzeit aus. Sollte die bisherige Koalition erneut genügend Mandate erreichen, gilt eine Fortsetzung deshalb als politisch naheliegend. Auch die Grünen haben mehrfach deutlich gemacht, dass sie den bisherigen Kurs gemeinsam mit KPÖ und SPÖ fortsetzen möchten.

©Montage: Canva/KPÖ Graz Für Bürgermeisterin Elke Kahr ist die Richtung klar.

Grüne wollen ebenfalls eine Fortsetzung

Auch die Grünen wollen den bisherigen Kurs grundsätzlich fortsetzen. Spitzenkandidatin Judith Schwentner hat mehrfach betont, dass ihre Partei die Zusammenarbeit mit KPÖ und SPÖ weiterführen möchte. Inhaltlich sehen die Grünen vor allem bei den Themen Klimaschutz, öffentlicher Verkehr und Stadtentwicklung viele Gemeinsamkeiten mit den bisherigen Koalitionspartnern. Ob dieses Bündnis eine Zukunft hat, hängt allerdings vom Wahlergebnis ab. Erreichen KPÖ, Grüne und SPÖ erneut eine Mehrheit, gelten die Grünen als wahrscheinlichster Koalitionspartner von Bürgermeisterin Elke Kahr. Scheitert das Mitte-links-Bündnis hingegen an den Mandaten, müssten auch die Grünen ihre Rolle neu definieren.

©Montage: Canva/Stadt Graz Fischer pitzenkandidatin Judith Schwentner hat mehrfach betont, dass ihre Partei die Zusammenarbeit mit KPÖ und SPÖ weiterführen möchte.

SPÖ will mehr Einfluss in einer neuen Koalition

Auch die SPÖ spricht sich grundsätzlich für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit aus. Gleichzeitig macht Spitzenkandidatin Doris Kampus deutlich, dass ihre Partei künftig mehr Gewicht in einer möglichen Koalition haben möchte. Im Wahlkampf setzte die SPÖ vor allem auf die Themen Gesundheit und Pflege. Ziel ist es, diese Schwerpunkte nach der Wahl auch stärker in einer künftigen Stadtregierung zu verankern. Entscheidend dürfte sein, ob die Partei genügend Stimmen erreicht, um einen eigenen Regierungssitz zu beanspruchen.

©SPÖ Graz Auch die SPÖ spricht sich grundsätzlich für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit aus.

ÖVP hält sich mehrere Optionen offen

Spitzenkandidat Kurt Hohensinner wirbt mit einem politischen Richtungswechsel und setzt auf eine neue Mehrheit im Grazer Rathaus. Spannend ist dabei, dass Hohensinner kurz vor der Wahl auch gegenüber der KPÖ vergleichsweise offene Töne anschlug. Nach der Gemeinderatswahl 2021 hatte die ÖVP zunächst Sondierungsgespräche mit der KPÖ geführt. Die ÖVP stellte der KPÖ damals einen 30 Punkte umfassenden Fragenkatalog, der angesichts der zunächst erwarteten Wahlausgangslage von vielen als Ausdruck einer selbstbewussten Verhandlungsposition interpretiert wurde. Nach dem überraschenden Wahlsieg der KPÖ änderten sich die Rollen jedoch grundlegend. Bekanntlich kam eine Zusammenarbeit jedoch nicht zustande. Inhaltlich bleiben die Differenzen vor allem mit den Grünen groß. Besonders in der Verkehrspolitik liegen beide Parteien weit auseinander. Hohensinner machte zuletzt deutlich, dass er sich eine Zusammenarbeit mit den Grünen nur unter einer anderen Parteispitze vorstellen könne. Offen zeigt sich die ÖVP hingegen gegenüber Gesprächen mit NEOS und FPÖ.

©Markus Jöbstl Spitzenkandidat Kurt Hohensinner wirbt mit einem politischen Richtungswechsel und setzt auf eine neue Mehrheit im Grazer Rathaus.

NEOS könnten zum Zünglein an der Waage werden

Die NEOS treten mit Philipp Pointner an und setzen im Wahlkampf auf Bildung, Budgetdisziplin, Transparenz und Verwaltungsreformen. In der Koalitionsfrage fiel auf, dass sich der Ton zuletzt verändert hat. Während Pointner eine Zusammenarbeit mit der KPÖ lange deutlich kritisierte, signalisierten die NEOS kurz vor der Wahl überraschend Gesprächsbereitschaft. Die Pinken sprachen von der Öffnung gegenüber der KPÖ von einem „historischer Schritt“. Gerade weil sich die Partei mehrere Optionen offenhält, könnten die NEOS nach der Wahl zum entscheidenden Mehrheitsbeschaffer werden.

©NEOS Steiermark Während Pointner eine Zusammenarbeit mit der KPÖ lange deutlich kritisierte, signalisierten die NEOS kurz vor der Wahl überraschend Gesprächsbereitschaft.

FPÖ und KFG setzen auf einen politischen Wechsel

Für die FPÖ steht fest, dass sie Teil eines Machtwechsels im Grazer Rathaus werden möchte. Spitzenkandidat René Apfelknab setzt im Wahlkampf auf Sicherheit, Verkehr, Parkplätze und strengere Regeln bei Gemeindewohnungen. Ob die FPÖ tatsächlich Teil einer neuen Mehrheit werden kann, hängt jedoch nicht nur vom Wahlergebnis ab, sondern auch von der Bereitschaft anderer Parteien, mit ihr zu koalieren. Auch die KFG fordert einen klaren Bruch mit der bisherigen Stadtregierung. Spitzenkandidat Michael Winter spricht sich für eine bürgerliche Mehrheit aus und kritisiert die ÖVP dafür, Gespräche mit der KPÖ nicht vollständig auszuschließen. Welche Rolle die KFG tatsächlich spielen kann, entscheidet sich allerdings auch daran, ob sie den Einzug in den Gemeinderat schafft.

©Canva Montage/FPÖ Für die FPÖ steht fest, dass sie Teil eines Machtwechsels im Grazer Rathaus werden möchte.

Drei Szenarien gelten derzeit als denkbar Fortsetzung der bisherigen Koalition: Erreichen KPÖ, Grüne und SPÖ erneut gemeinsam eine Mehrheit, spricht derzeit vieles für eine Neuauflage der bestehenden Koalition. Alle drei Parteien haben signalisiert, diesen Weg grundsätzlich fortsetzen zu wollen. Politischer Wechsel unter Führung der ÖVP: Sollte sich eine Mehrheit rechts der politischen Mitte ausgehen, könnte die ÖVP versuchen, gemeinsam mit NEOS, FPÖ und abhängig vom Wahlergebnis, auch der KFG eine neue Stadtregierung zu bilden. Ob eine solche Koalition politisch tragfähig wäre, hängt allerdings von mehreren inhaltlichen und personellen Fragen ab. Die theoretische Option ÖVP–KPÖ: Rechnerisch wäre unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Zusammenarbeit zwischen ÖVP und KPÖ denkbar. Politisch gilt dieses Szenario derzeit jedoch als wenig wahrscheinlich. Beide Parteien verfolgen im Wahlkampf unterschiedliche Richtungen, und die KPÖ hat eine Koalition mit der ÖVP ausgeschlossen. Ein solches Modell käme wohl nur dann überhaupt infrage, wenn andere Mehrheiten weder rechnerisch noch politisch möglich wären.

Am Ende entscheiden die Wählerinnen und Wähler

Alle derzeit diskutierten Koalitionen sind Momentaufnahmen, keine Vorentscheidung über die künftige Stadtregierung. Wie die Mehrheitsverhältnisse tatsächlich aussehen, entscheidet sich erst mit dem Wahlergebnis, 5 Minuten hat bereits berichtet: Trotz Umfrage-Hoch: Warum der KPÖ-Wahlsieg in Graz nicht fix ist. Ein Blick auf die Gemeinderatswahl 2021 zeigt, wie vorsichtig Prognosen zu bewerten sind: Damals sahen viele Umfragen die ÖVP vorne. Am Wahltag gewann jedoch überraschend die KPÖ, die schließlich auch die Bürgermeisterin stellte. Auch diesmal gilt daher: Die derzeit diskutierten Bündnisse sind nicht in Stein gemeißelt. Erst wenn die Stimmen ausgezählt sind, wird klar sein, welche Mehrheiten rechnerisch möglich sind und welche Parteien tatsächlich bereit sind, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Die wichtigste Entscheidung treffen heute die Grazer selbst. Mit ihrer Stimme bestimmen sie nicht nur die Stärke der einzelnen Parteien, sondern auch, welche Koalitionen nach der Wahl überhaupt möglich werden.