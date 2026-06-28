Gemeinderatswahl Graz: Die Programme der Parteien im Überblick

Heute entscheidet Graz über die politische Zukunft der Stadt. Doch wofür stehen die Parteien eigentlich? Wir haben die Wahlprogramme durchgesehen und zeigen die wichtigsten Forderungen und auch jene Ideen, die wohl überraschen.

Heute wählen die Grazerinnen und Grazer einen neuen Gemeinderat. Themen wie Wohnen, Verkehr, Gesundheit, Sicherheit oder Bildung spielen dabei für viele eine entscheidende Rolle. Doch welche Partei setzt eigentlich welche Schwerpunkte? 5 Minuten hat die Programme der größeren Parteien zusammengefasst, inklusive einiger Vorschläge, die wohl nur wenige kennen.

KPÖ: Leistbares Wohnen und starke Stadt

Die KPÖ stellt den sozialen Zusammenhalt in den Mittelpunkt ihres Wahlprogramms. Ein zentrales Anliegen ist der weitere Ausbau des kommunalen Wohnbaus. Die Stadt soll mehr Grundstücke ankaufen und selbst Wohnungen errichten, um leistbaren Wohnraum langfristig zu sichern. Gleichzeitig spricht sich die KPÖ gegen Privatisierungen städtischer Betriebe aus und möchte kommunale Dienstleistungen weiter ausbauen. Auch bei der Pflege setzt die Partei auf mehr Unterstützung für pflegende Angehörige, bessere Arbeitsbedingungen und eine stärkere öffentliche Gesundheitsversorgung. Im Verkehr sollen Bus und Straßenbahn weiter ausgebaut sowie der öffentliche Verkehr attraktiver werden. Gleichzeitig will die KPÖ mehr Bäume pflanzen, Grünflächen sichern und Maßnahmen gegen die sommerliche Hitze setzen. Das überrascht: Im Wahlprogramm fordert die KPÖ ein Verkaufsverbot von Energy-Drinks an Kinder unter 14 Jahren. Als Begründung nennt sie den hohen Zucker- und Koffeingehalt sowie gesundheitliche Risiken.

©KPÖ Graz Die KPÖ stellt den sozialen Zusammenhalt in den Mittelpunkt ihres Wahlprogramms.

ÖVP: Verkehr neu denken und Wirtschaft stärken

Die Grazer Volkspartei legt ihren Schwerpunkt auf einen neuen Verkehrskurs. Pendler sollen durch zusätzliche Park-&-Ride-Anlagen leichter auf Bus und Straßenbahn umsteigen können. Gleichzeitig fordert die ÖVP den Ausbau der Straßenbahn, bessere Gehwege in den Außenbezirken und ein modernes Leihradsystem. Ein weiteres Kernthema ist die Stärkung der Grazer Innenstadt. Die Partei möchte die Erreichbarkeit mit einem Tiefgaragenring und einem intelligenten Parkleitsystem verbessern. Gleichzeitig sollen Innenstadtbetriebe stärker unterstützt und das Citymanagement ausgebaut werden. Auch Sicherheit spielt eine wichtige Rolle. Die ÖVP fordert mehr Beleuchtung an öffentlichen Plätzen, eine stärkere Präsenz des Ordnungsdienstes sowie Maßnahmen gegen Verschmutzung im öffentlichen Raum. Das überrascht: Die Partei bringt die Idee einer „Güter-Bim“ ins Spiel. Waren sollen künftig über Straßenbahnen und Logistik-Hubs emissionsarm quer durch Graz transportiert werden.

©Markus Jöbstl Die Grazer Volkspartei legt ihren Schwerpunkt auf einen neuen Verkehrskurs.

Die Grünen: Klimafitte Stadt und mehr Lebensqualität

Für die Grünen stehen Klimaschutz, Mobilität und Stadtentwicklung im Mittelpunkt. Das Straßenbahnnetz und die Busverbindungen sollen weiter ausgebaut werden. Gleichzeitig soll das Radwegenetz wachsen und mehrere Bereiche der Stadt verkehrsberuhigt werden. Ein großes Thema ist außerdem die Begrünung von Graz. Neue Parks, Bäume, Fassadenbegrünungen und Photovoltaikanlagen sollen die Stadt klimafitter machen. Die Grünen wollen zudem sogenannte „Grätzelplätze“ schaffen, Orte, an denen Wohnen, Einkaufen, Gastronomie und Freizeitangebote näher zusammenrücken. Auch erneuerbare Energie spielt eine große Rolle. Geothermie, Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden und klimafreundliche Stadtentwicklung sollen weiter vorangetrieben werden. Das überrascht: Geplant ist ein digitaler Stadtplan der „Essbaren Stadt“. Dort sollen alle öffentlichen Obstbäume und Beerensträucher eingezeichnet sein.

©Puhek Für die Grünen stehen Klimaschutz, Mobilität und Stadtentwicklung im Mittelpunkt.

FPÖ: Sicherheit, Parkplätze und „Heimvorteil“

Die FPÖ setzt ihren Schwerpunkt auf Sicherheit, Migration und Verkehr. Sie fordert, dass österreichische Staatsbürger bei Gemeindewohnungen, Sozialleistungen und Förderungen bevorzugt werden. Gleichzeitig spricht sich die Partei gegen weitere Moscheen und Minarette in Graz aus. Ein weiteres Kernthema sind Parkplätze. Die Freiheitlichen versprechen, dass während der kommenden Gemeinderatsperiode kein Parkplatz verloren gehen soll. Auch Autofahrer sollen nach Ansicht der Partei wieder stärker berücksichtigt werden. Daneben fordert die FPÖ mehr Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen, konsequenteres Vorgehen gegen Kriminalität und strengere Maßnahmen gegen illegale Migration. Das überrascht: Gasthäuser mit klassischer österreichischer Küche sollen künftig eine sogenannte Wirtshausprämie erhalten und finanziell unterstützt werden.

©FPÖ Steiermark Die FPÖ setzt ihren Schwerpunkt auf Sicherheit, Migration und Verkehr.

SPÖ: Gesundheit, Bildung und leistbares Wohnen

Die SPÖ stellt Gesundheit in den Mittelpunkt ihres Programms. Herzstück sind 17 Gesundheitszentren, eines in jedem Grazer Bezirk. Zusätzlich fordert sie mehr Kassenärzte, bessere Versorgung im Pflegebereich sowie die Anstellung von zumindest 100 pflegenden Angehörigen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Bildung. Schulen in sozial benachteiligten Stadtteilen sollen gezielt unterstützt werden. Gleichzeitig setzt sich die SPÖ für mehr Chancengleichheit, bessere Kinderbetreuung und Investitionen in die Bildungsinfrastruktur ein. Auch beim Wohnen fordert die Partei mehr Gemeindewohnungen, den Ausbau des gemeinnützigen Wohnbaus und Maßnahmen gegen steigende Mieten. Das überrascht: Die SPÖ möchte ein Museum für Arbeit errichten, das die Geschichte der Arbeiterbewegung und der Arbeitswelt sichtbar macht.

©SPÖ Graz Die SPÖ stellt Gesundheit in den Mittelpunkt ihres Programms.

NEOS: Bildung, Digitalisierung und Reformen

Die NEOS setzen stark auf Bildung und Modernisierung. Kinder sollen bereits ab dem zweiten Lebensjahr einen Betreuungsplatz erhalten. Gleichzeitig sollen junge Menschen durch Starterwohnungen mit Kaufoption leichter Eigentum erwerben können. Großen Stellenwert hat auch die Digitalisierung der Stadtverwaltung. Verwaltungsabläufe sollen einfacher werden, Künstliche Intelligenz soll Prozesse beschleunigen und Bürokratie abbauen. Die Partei möchte außerdem die Bezirksräte abschaffen und die Verwaltung insgesamt effizienter gestalten. Das überrascht: Weil Graz allein kein neues Fußballstadion finanzieren könne, schlagen die NEOS ein vom Bund finanziertes Nationalstadion in Graz vor.

©NEOS Die NEOS setzen stark auf Bildung und Modernisierung.

KFG: Sicherheit und ungewöhnliche Vorschläge

Die KFG behandelt in ihrem Programm viele bundespolitische Themen. Auf Gemeindeebene fordert sie unter anderem den gezielten Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowie mehr Maßnahmen für Sicherheit und Selbstschutz. Die Partei spricht sich für eine Liberalisierung des Waffenrechts aus und möchte Selbstverteidigung sowie Nahkampftrainings stärker fördern. Außerdem sollen Pfeffersprays leichter erhältlich sein. Auch Gesundheit und Bildung spielen eine Rolle. Die KFG fordert Tierschutz und Ernährungskunde als eigene Unterrichtsfächer sowie spezielle Schulen zur Förderung hochbegabter Kinder. Das überrascht: Ein Anreizsystem soll Bürger motivieren, ihre eigene Gesundheit aktiv zu erhalten.

©KFG Die KFG behandelt in ihrem Programm viele bundespolitische Themen.