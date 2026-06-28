Rettungseinsatz am Grazer Jakominiplatz: Person verletzt

Öffi-Fahrende in Graz können aktuell nicht mit der Straßenbahn L16 einsteigen. Grund ist ein laufender Rettungseinsatz am Jakominiplatz. Bei einem Unfall wurde eine Person leicht verletzt.

Am Jakominiplatz in Graz kommt es aktuell zu Verzögerungen im öffentlichen Verkehr. Grund ist laut der Landespolizeiinspektion Steiermark ein Rettungseinsatz nach einem Unfall mit einer leicht verletzten Person. Zu dem Unfall soll es demnach um 14:06 gekommen sein.

Straßenbahn L16 wird umgeleitet

Die L16 wird Richtung Smart City und Hauptplatz, beziehungsweise Südtiroler Platz umgeleitet. Wie lange der Einsatz noch dauert, ist aktuell nicht bekannt. Laut Schätzungen der Polizei dürfte sich die Verkehrssituation aber bald wieder beruhigen.