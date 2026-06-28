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Das Bild auf 5min.at zeigt die L16 am Jakominiplatz in Graz.
Die L16 in Graz fährt zwischenzeitlich nicht.
Graz
28/06/2026
Umleitung

Rettungseinsatz am Grazer Jakominiplatz: Person verletzt

Öffi-Fahrende in Graz können aktuell nicht mit der Straßenbahn L16 einsteigen. Grund ist ein laufender Rettungseinsatz am Jakominiplatz. Bei einem Unfall wurde eine Person leicht verletzt.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)
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Am Jakominiplatz in Graz kommt es aktuell zu Verzögerungen im öffentlichen Verkehr. Grund ist laut der Landespolizeiinspektion Steiermark ein Rettungseinsatz nach einem Unfall mit einer leicht verletzten Person. Zu dem Unfall soll es demnach um 14:06 gekommen sein.

Straßenbahn L16 wird umgeleitet

Die L16 wird Richtung Smart City und Hauptplatz, beziehungsweise Südtiroler Platz umgeleitet. Wie lange der Einsatz noch dauert, ist aktuell nicht bekannt. Laut Schätzungen der Polizei dürfte sich die Verkehrssituation aber bald wieder beruhigen.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Monitor mit einer Umleitung bei einer Bim-Station in Graz.
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Eine 5 Minuten-Leserin wandte sich aus Graz an die Redaktion.
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