Graz Wahl 2026 im Liveticker: Wird die KPÖ den Erfolg wiederholen?
Graz wählt. Seit den frühen Morgenstunden (28. Juni 2026) sind die Wahllokale geöffnet, Tausende Grazerinnen und Grazer geben ihre Stimmen ab. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die KPÖ ihren Erfolg von 2021 bestätigen kann.
Graz Wahl 2026: Daten und Fakten
- Termin: 28. Juni 2026
- 48 Mitglieder des Grazer Gemeinderates werden für die Dauer von fünf Jahren gewählt
- 279 Wahlsprengel
- 225.000 wahlberechtigte Grazer und Grazerinnen
- Gewählt werden: Gemeinderat, Bezirksräte und Migrant:innenbeirat
- 111 Wahllokale geöffnet: 7–16 Uhr, abrufbar unter der Stadt-Karte
- Von der Wahlkommission wurden elf Parteien und Listen zugelassen
- Bitte nimm unbedingt deinen amtlichen Lichtbildausweis mit!
Fünf Jahre nach dem historischen Linksrutsch steht der Murmetropole eine richtungsweisende Weichenstellung bevor. Wenn am heutigen Sonntag mehr als 225.000 wahlberechtigte Grazerinnen und Grazer an die Urnen gerufen werden, entscheiden sie nicht nur über den Verbleib der KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr im Rathaus, sondern stellen im selben Zug die politischen Weichen auf lokaler Ebene. Das steirische Kommunalwahlrecht sieht dafür ein duales System vor: Ausgegeben werden im Wahllokal zwei separate Stimmzettel – einer für den Gemeinderat, der die gesamtstädtische Politik lenkt, und einer für die jeweiligen Bezirksräte, die sich um die unmittelbaren Belange vor Ort kümmern.
Graz und sein „Kreuzerl“
Diese organisatorische Trennung eröffnet Raum für das sogenannte „Splitting“, ein in Graz bewährtes Phänomen des taktischen Wählens. Es ist der Wählerschaft explizit gestattet, auf Stadtebene eine andere Fraktion anzukreuzen als im eigenen Wohnbezirk, was regelmäßig zu differenzierten Machtverhältnissen zwischen dem Rathaus und den Grätzeln führt. Zusätzlich besteht auf beiden Dokumenten die Option, dem favorisierten Lager mittels einer Vorzugsstimme eine personelle Präferenz mitzugeben. Für die Gültigkeit des Votums zieht die Wahlbehörde dabei traditionell pragmatische Grenzen: Die formale Ausgestaltung des „Kreuzerls“ ist zweitrangig, solange der Wählerwille unmissverständlich hervorgeht. Einzig das Ankreuzen mehrerer Listen oder ein gänzlich leerer Stimmzettel führen unweigerlich zur Ungültigkeit
Live: Wahl Graz 2026
Die Wahllokale sind geschlossen
Mit den ersten Hochrechnungen wird nach 17 Uhr gerechnet – 5 Minuten Graz wird live berichten. Das vorläufige Wahlergebnis wird voraussichtlich heute Abend gegen 19 Uhr bekannt gegeben.
Nervosität steigt
In 30 Minuten schließen die Wahllokale, es ist nun die letzte Möglichkeit eine Stimme abzugeben. Im Rathaus sitzen viele Journalisten und Journalistinnen im gekühlten Gemeinderatssaal – die Stimmung im Rathaus wird unter den KandidatInnen nun immer angespannter, die Nervosität steigt.
Wahllokale noch rund eine Stunde geöffnet
Seit 7 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Insgesamt sind über 225.000 Grazer für die Gemeinderatswahl wahlberechtigt. Noch knapp eine Stunde – bis 16 Uhr kann gewählt werden. Derzeit misst man in Graz rund 35 Grad an Außentemperatur.
Die Programme der Parteien im Überblick
Heute entscheidet Graz über die politische Zukunft der Stadt. Doch wofür stehen die Parteien eigentlich? Wir haben die Wahlprogramme durchgesehen und zeigen die wichtigsten Forderungen und auch jene Ideen, die wohl überraschen. Mehr dazu findest du hier: Gemeinderatswahl Graz: Die Programme der Parteien im Überblick.
SPÖ Spitzenkandidatin Doris Kampus hat gewählt
Die SPÖ Spitzenkandidatin Doris Kampus hat beim Ausbildungszentrum Andritz ihre Stimme abgegeben. „Ich hab schon gewählt. Ihr auch?“, fragt sie in ihrer Instagram-Story.
ÖVP-Hohensinner samt Familie bei der Stimmabgabe
Auch Spitzenkandidat der Grazer ÖVP Kurt Hohensinner gibt seine Stimme ab. Er postet ein Bild mitsamt seiner Familie auf dem Weg ins Wahllokal. „Danke meiner Familie für die Unterstützung“, schreibt Hohensinner dazu.
Elke Kahr: „Vertraue den Umfragen nicht!“
Die Grazer Bürgermeisterin hat es heute etwas später zur Wahl geschafft, da sie noch das Ende des Österreich-Spiels gesehen hat. „Ich habe Gott sei Dank noch die letzten 5 Minuten vom Spiel gesehen und habe mich echt voll gefreut“, so Elke Kahr (KPÖ) gegenüber 5 Minuten. Im Hinblick auf die Graz-Wahl meint sie: „Ich hoffe, dass es heute nicht so spannend wird. Ich bin recht gelassen, weil wir viel gearbeitet haben die ganzen Jahre. Letztendlich ist das Ergebnis bei einer Wahl so wie es ist.“ Weiter führt Kahr aus: „Natürlich hoffe ich, dass es für uns gut ausgeht, alles andere wäre ja befremdlich. Ich kann es nicht einschätzen. Es ist viel Zuspruch da gewesen, viel Positives. Aber, ob es in etwa so gleich ist, wie bei der letzten Wahl, ist schwierig zu sagen“, so das Fazit der Bürgermeisterin.
Thomas Hassler, Spitzenkandidat der Liste 7 DBÖ – Demokratisches Bündnis Österreich hat gewählt
Auch Thomas Hassler, Spitzenkandidat der Liste 7 DBÖ – Demokratisches Bündnis Österreich hat seine Stimme abgegeben. „Ich bin soeben meiner demokratischen Bürgerpflicht nachgekommen und habe gerade gewählt im Wahllokal“, schreib dieser in einem Posting.
Ärger bei Wahlstart
In einem gemeinsamen Statement von ÖVP, SPÖ, Neos und den Grünen zu den Wahltagsplakaten der KPÖ heißt es am Sonntagvormittag: „Mit großem Befremden nehmen wir zur Kenntnis, dass sich die KPÖ nicht an das gemeinsam ausverhandelte Fairnessabkommen für die Grazer Gemeinderatswahl hält. Darin wurde unmissverständlich vereinbart, auf jegliche Parteiwerbung vor den Wahllokalen zu verzichten. Dass die KPÖ diese gemeinsame Vereinbarung missachtet, ist nicht akzeptabel und untergräbt das Vertrauen in faire Spielregeln im demokratischen Wettbewerb. Wir fordern die KPÖ daher auf, die betreffenden Plakate umgehend zu entfernen und sich an das von allen Parteien vereinbarte Fairnessabkommen zu halten.“
Zuerst Fußball, dann wählen…
KFG-Stadträtin Claudia Schönbacher hat am Sonntagmorgen ihre Stimme abgegeben. Nach dem Daumendrücken für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft im „Eleven“ und einer kurzen Kaffeepause ging es für sie um 8 Uhr ins Wahllokal Don Bosco in ihrem Heimatbezirk Gries.
Rückblick: So sah das Wahlergebnis 2021 aus
Graz Wahl 2026: Häufig gestellte Fragen
Wählen dürfen alle Personen, die am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind, die österreichische oder eine EU-Staatsbürgerschaft besitzen und am festgelegten Stichtag ihren Hauptwohnsitz in Graz gemeldet hatten.
Die Öffnungszeiten in Graz sind am Wahlsonntag von 07:00 bis 16:00 Uhr.
Auf beiden Stimmzetteln kann zusätzlich jeweils eine Vorzugsstimme für eine bestimmte Person vergeben werden. Eine vollständige Liste aller Kandidatinnen und Kandidaten liegt dafür direkt in den Wahlkabinen auf. Auf dem Stimmzettel gibt es ganz rechts ein freies Feld. Dort kann der Name oder die Reihungsnummer einer Wunsch-Kandidatin oder eines Wunsch-Kandidaten der zuvor angekreuzten Partei eingetragen werden.
Wer seine Stimme im Wahllokal abgibt, erhält zwei separate Stimmzettel: einen für die Wahl des Gemeinderates und einen für die Wahl der Bezirksräte. Das Wahlrecht erlaubt hierbei sogenanntes „Splitting“ – es ist also möglich, auf Gemeindeebene eine andere Partei zu wählen als auf Bezirksebene. Für die Gültigkeit der Stimme ist die genaue Form des „Kreuzerls“ rechtlich nicht ausschlaggebend; entscheidend ist einzig, dass der Wählerwille eindeutig erkennbar ist. Werden hingegen mehrere Parteien oder gar keine Liste markiert, gewertet die Wahlbehörde die Stimme als ungültig.