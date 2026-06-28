Erste Hochrechnung zur Graz-Wahl: KPÖ liegt aktuell vorne

Die ersten Ergebnisse der Grazer Gemeinderatswahl 2026 sind da: Nach Auszählung eines Teils der Stimmen liegt aktuell KPÖ mit 35,8 Prozent an erster Stelle.

Tausende Grazerinnen und Grazer haben am Sonntag ihre Stimme abgegeben. Nun liegen die ersten Zahlen der Gemeinderatswahl 2026 vor. Laut erster Hochrechnung kommt die KPÖ derzeit auf 35,8 Prozent und belegt damit den ersten Platz. Dahinter folgt die ÖVP mit 25,6 Prozent und die Grünen mit 13,9 Prozent. Mit den endgültigen Ergebnissen ist nach Abschluss der Auszählung zu rechnen. Die Schwankungsbreite liegt bei etwa zwei Prozent. Aktuelle Ereignisse rund um die Graz-Wahl könnt ihr laufend in unserem Live-Ticker verfolgen.

225.000 Wahlberechtigte

Bei der Wahl 2026 waren rund 225.000 Grazerinnen und Grazer wahlberechtigt. Gewählt wurden insgesamt 48 Mitglieder des Grazer Gemeinderates, die für die kommenden fünf Jahre die politische Richtung der Stadt mitbestimmen. Zusätzlich standen die Bezirksräte sowie der Migrant:innenbeirat zur Wahl. Die Grazer Wahl folgte dabei dem folgenden System: Die Wählerinnen und Wähler erhalten zwei getrennte Stimmzettel – einen für den Gemeinderat und einen für den jeweiligen Bezirksrat. Dadurch können unterschiedliche Parteien auf Stadt- und Bezirksebene gewählt werden. Dieses sogenannte Splitting spielt in Graz traditionell eine wichtige Rolle.

2021 erzielte KPÖ historisches Ereignis

Bei der Gemeinderatswahl 2021 lag die Wahlbeteiligung bei nur rund 54 Prozent. Die KPÖ konnte damals stark zulegen, während die ÖVP deutliche Verluste hinnehmen musste. Damals erreichte die KPÖ mit knapp 29 Prozent einen überraschenden Erdrutschsieg und stellte erstmals die Bürgermeisterin der Stadt Graz. Auch die FPÖ verlor Stimmen, während Grüne und NEOS Zugewinne verzeichnen konnten.

Graz-Wahl 2026 FPÖ – Freiheitliche Partei Österreich 12,1 % ÖVP – Team Kurt Hohensinner – Grazer Volkspartei 25,6 % SPÖ – SPÖ Graz – Doris Kampus 6,1 % GRÜNE – Die Grazer Grünen – Judith Schwentner 13,88 % NEOS – NEOS – Die Reformkraft für Graz 4,8 % KPÖ – Elke Kahr – Kommunistische Partei Österreichs 35,8 % KFG – Bürgerliste Korruptionsfreies Graz 0,8 % (Sonstige) – Andere Listen 1 %

©5 Minuten KPÖ-Spitzenkandidatin Elke Kahr tritt nach der ersten Hochrechnung vor die Medien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.06.2026 um 17:49 Uhr aktualisiert