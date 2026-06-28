Graz Wahl 2026 live: Ergebnis der ersten Hochrechnung ist da

Graz wählt. Seit den frühen Morgenstunden (28. Juni 2026) waren die Wahllokale geöffnet, Tausende Grazerinnen und Grazer gaben ihre Stimmen ab. Die erste Hochrechnung ist nun da.

Gemeinderatswahl in Graz 2026: Die aktuellen Geschehnisse, Hochrechnungen, Ergebnisse und Mandatsverteilungen der Grazer Parteien im Live-Überblick. Wer zieht in den Gemeinderat und die Bezirksräte ein?

Gemeinderatswahl in Graz 2026: Die aktuellen Geschehnisse, Hochrechnungen, Ergebnisse und Mandatsverteilungen der Grazer Parteien im Live-Überblick. Wer zieht in den Gemeinderat und die Bezirksräte ein?

Graz-Wahl 2026 FPÖ – Freiheitliche Partei Österreich 12,1 % ÖVP – Team Kurt Hohensinner – Grazer Volkspartei 25,6 % SPÖ – SPÖ Graz – Doris Kampus 6,1 % GRÜNE – Die Grazer Grünen – Judith Schwentner 13,88 % NEOS – NEOS – Die Reformkraft für Graz 4,8 % KPÖ – Elke Kahr – Kommunistische Partei Österreichs 35,8 % KFG – Bürgerliste Korruptionsfreies Graz 0,8 % (Sonstige) – Andere Listen 1 %

Was ist deine Meinung zum Ergebnis der GRAZ WAHL 2026? Ich habe keine Meinung zum Ergebnis. Super. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Bin komplett unzufrieden. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Graz Wahl 2026: Daten und Fakten Termin: 28. Juni 2026

48 Mitglieder des Grazer Gemeinderates werden für die Dauer von fünf Jahren gewählt

279 Wahlsprengel

225.000 wahlberechtigte Grazer und Grazerinnen

Gewählt werden: Gemeinderat, Bezirksräte und Migrant:innenbeirat

111 Wahllokale geöffnet: 7–16 Uhr, abrufbar unter der Stadt-Karte

Von der Wahlkommission wurden elf Parteien und Listen zugelassen

Bitte nimm unbedingt deinen amtlichen Lichtbildausweis mit!

Fünf Jahre nach dem historischen Linksrutsch steht der Murmetropole eine richtungsweisende Weichenstellung bevor. Wenn am heutigen Sonntag mehr als 225.000 wahlberechtigte Grazerinnen und Grazer an die Urnen gerufen werden, entscheiden sie nicht nur über den Verbleib der KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr im Rathaus, sondern stellen im selben Zug die politischen Weichen auf lokaler Ebene. Das steirische Kommunalwahlrecht sieht dafür ein duales System vor: Ausgegeben werden im Wahllokal zwei separate Stimmzettel – einer für den Gemeinderat, der die gesamtstädtische Politik lenkt, und einer für die jeweiligen Bezirksräte, die sich um die unmittelbaren Belange vor Ort kümmern.

Graz und sein „Kreuzerl“

Diese organisatorische Trennung eröffnet Raum für das sogenannte „Splitting“, ein in Graz bewährtes Phänomen des taktischen Wählens. Es ist der Wählerschaft explizit gestattet, auf Stadtebene eine andere Fraktion anzukreuzen als im eigenen Wohnbezirk, was regelmäßig zu differenzierten Machtverhältnissen zwischen dem Rathaus und den Grätzeln führt. Zusätzlich besteht auf beiden Dokumenten die Option, dem favorisierten Lager mittels einer Vorzugsstimme eine personelle Präferenz mitzugeben. Für die Gültigkeit des Votums zieht die Wahlbehörde dabei traditionell pragmatische Grenzen: Die formale Ausgestaltung des „Kreuzerls“ ist zweitrangig, solange der Wählerwille unmissverständlich hervorgeht.

Live: Wahl Graz 2026 28.06.2026 17:53 Yvonne Schmid-Berger Erste politische Reaktionen „Das ist ein sehr schmerzhafter Tag für die Grazer SPÖ. Wir haben beide Wahlziele deutlich verfehlt und können dieses Votum der Grazerinnen und Grazer nur zur Kenntnis nehmen. Wir haben auf die Themen Gesundheit und Pflege gesetzt und ein klares inhaltliches Angebot gemacht, das nicht angenommen wurde. Offensichtlich konnte Elke Kahr sehr viele WählerInnen von Grünen und uns für sich gewinnen. Wir gratulieren herzlich zu diesem Erfolg. Die weiteren Schritte werden wir in den morgigen Sitzungen beraten.“, so Doris Kampus in einer ersten Reaktion auf die Hochrechnung des ORF. Bei der KPÖ hingegen herrscht Jubelstimmung. „Das Wahlergebnis zeigt, dass eine Politik, die sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientiert und soziale Fragen in den Mittelpunkt stellt, Vertrauen schafft. Unter Bürgermeisterin Elke Kahr wurde deutlich, dass Politik nahe bei den Menschen nicht nur möglich ist, sondern breite Unterstützung findet. Wir gratulieren Elke Kahr und der KPÖ Graz herzlich“, betont Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. 28.06.2026 17:15 Yvonne Schmid-Berger 1. Hochrechnung da Die erste Hochrechnung ist da. Die KPÖ liegt bei 35,8 Prozent: Ein deutlicher Zuwachs. Fast jeder zweite Wahlberechtigte (48,8 %) war nicht bei der Wahl. KPÖ; 35,8

ÖVP: 25,6

GRÜNE: 13,9

FPÖ: 12,1

NEOS: 4,8

SPÖ: 6,1

KFG: 0,8 Mandatssitze voraussichtlich: KPÖ: 18

ÖVP: 12

Grüne: 7

SPÖ: 3

Neos: 2

FPÖ: 6

KFG: 0 Schwankungsbreite 2%, 1. Hochrechnung 5min.at 28.06.2026 16:42 Redaktion 5 Minuten Ersten drei Sprengel-Ergebnisse da Die ersten kleineren Sprengel wurden bereits ausgezählt. Puntigam, Wetzelsdorf und Gries gehörten zu den ersten ausgezählten Sprengel. Bei allen drei liegt die KPÖ eindeutig vorne. Noch ist das Ergebnis noch lange nicht da – die kommenden Sprengel können das Bild erfahrungsgemäß stark verändern. 28.06.2026 16:00 Yvonne Schmid-Berger Die Wahllokale sind geschlossen Mit den ersten Hochrechnungen wird nach 17 Uhr gerechnet – 5 Minuten Graz wird live berichten. Das vorläufige Wahlergebnis wird voraussichtlich heute Abend gegen 19 Uhr bekannt gegeben. Davor gibt es um 18 Uhr eine Pressekonferenz. 28.06.2026 15:30 Yvonne Schmid-Berger Nervosität steigt In 30 Minuten schließen die Wahllokale, es ist nun die letzte Möglichkeit eine Stimme abzugeben. Im Rathaus sitzen viele Journalisten und Journalistinnen im gekühlten Gemeinderatssaal – die Stimmung im Rathaus wird unter den KandidatInnen nun immer angespannter, die Nervosität steigt. 28.06.2026 15:00 Wahllokale noch rund eine Stunde geöffnet Seit 7 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Insgesamt sind über 225.000 Grazer für die Gemeinderatswahl wahlberechtigt. Noch knapp eine Stunde – bis 16 Uhr kann gewählt werden. Derzeit misst man in Graz rund 35 Grad an Außentemperatur. 28.06.2026 14:00 Die Programme der Parteien im Überblick Heute entscheidet Graz über die politische Zukunft der Stadt. Doch wofür stehen die Parteien eigentlich? Wir haben die Wahlprogramme durchgesehen und zeigen die wichtigsten Forderungen und auch jene Ideen, die wohl überraschen. Mehr dazu findest du hier: Gemeinderatswahl Graz: Die Programme der Parteien im Überblick. 28.06.2026 10:45 Elisa Auer SPÖ Spitzenkandidatin Doris Kampus hat gewählt Die SPÖ Spitzenkandidatin Doris Kampus hat beim Ausbildungszentrum Andritz ihre Stimme abgegeben. „Ich hab schon gewählt. Ihr auch?“, fragt sie in ihrer Instagram-Story. SPÖ Spitzenkandidatin Doris Kampus vor dem Wahllokal. 28.06.2026 10:46 Online Redaktion ÖVP-Hohensinner samt Familie bei der Stimmabgabe Auch Spitzenkandidat der Grazer ÖVP Kurt Hohensinner gibt seine Stimme ab. Er postet ein Bild mitsamt seiner Familie auf dem Weg ins Wahllokal. „Danke meiner Familie für die Unterstützung“, schreibt Hohensinner dazu. 28.06.2026 10:34 Leema Mohsenzada-Slaje Elke Kahr: „Vertraue den Umfragen nicht!“ Die Grazer Bürgermeisterin hat es heute etwas später zur Wahl geschafft, da sie noch das Ende des Österreich-Spiels gesehen hat. „Ich habe Gott sei Dank noch die letzten 5 Minuten vom Spiel gesehen und habe mich echt voll gefreut“, so Elke Kahr (KPÖ) gegenüber 5 Minuten. Im Hinblick auf die Graz-Wahl meint sie: „Ich hoffe, dass es heute nicht so spannend wird. Ich bin recht gelassen, weil wir viel gearbeitet haben die ganzen Jahre. Letztendlich ist das Ergebnis bei einer Wahl so wie es ist.“ Weiter führt Kahr aus: „Natürlich hoffe ich, dass es für uns gut ausgeht, alles andere wäre ja befremdlich. Ich kann es nicht einschätzen. Es ist viel Zuspruch da gewesen, viel Positives. Aber, ob es in etwa so gleich ist, wie bei der letzten Wahl, ist schwierig zu sagen“, so das Fazit der Bürgermeisterin. Amtierende Bürgermeistern Elke Kahr (KPÖ) schaute sich das Ende des WM-Spiels heute an und war soeben bei der Stimmabgabe. Mehr laden

Rückblick: So sah das Wahlergebnis 2021 aus

Graz Wahl 2026: Häufig gestellte Fragen Was ist der Migrant:innenbeirat und wer wählt ihn? Wählen dürfen alle Personen, die am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind, die österreichische oder eine EU-Staatsbürgerschaft besitzen und am festgelegten Stichtag ihren Hauptwohnsitz in Graz gemeldet hatten. Wann haben die Wahllokale geöffnet? Die Öffnungszeiten in Graz sind am Wahlsonntag von 07:00 bis 16:00 Uhr. Wie vergebe ich bei der Graz Wahl 2026 Vorzugsstimmen? Auf beiden Stimmzetteln kann zusätzlich jeweils eine Vorzugsstimme für eine bestimmte Person vergeben werden. Eine vollständige Liste aller Kandidatinnen und Kandidaten liegt dafür direkt in den Wahlkabinen auf. Auf dem Stimmzettel gibt es ganz rechts ein freies Feld. Dort kann der Name oder die Reihungsnummer einer Wunsch-Kandidatin oder eines Wunsch-Kandidaten der zuvor angekreuzten Partei eingetragen werden. Wie kreuze ich am Stimmzettel richtig an? Wer seine Stimme im Wahllokal abgibt, erhält zwei separate Stimmzettel: einen für die Wahl des Gemeinderates und einen für die Wahl der Bezirksräte. Das Wahlrecht erlaubt hierbei sogenanntes „Splitting“ – es ist also möglich, auf Gemeindeebene eine andere Partei zu wählen als auf Bezirksebene. Für die Gültigkeit der Stimme ist die genaue Form des „Kreuzerls“ rechtlich nicht ausschlaggebend; entscheidend ist einzig, dass der Wählerwille eindeutig erkennbar ist. Werden hingegen mehrere Parteien oder gar keine Liste markiert, gewertet die Wahlbehörde die Stimme als ungültig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.06.2026 um 17:59 Uhr aktualisiert