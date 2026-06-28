Kernöl-Kommunisten: Ich verstehe es nicht

Graz hat gewählt und das Ergebnis ist wieder eines, das man absolut nicht verstehen kann. Da votieren viele Bürger für eine Partei, die sich hochoffiziell und namentlich Kommunistische Partei nennt.

Die Partei trägt die Fahne dieser Weltanschauung stolz vor sich her.

Graz hat gewählt

Aber dieser Kommunismus ist ja eh super… Kein Privateigentum, keine Klassen, Produktionsmittel wie Fabriken und Land gehören der Allgemeinheit. So weit halt die Theorie eines Marx oder Engels. Die Realität ist eine andere und auch nachzulesen im Schwarzbuch des Kommunismus, erschienen im Jahr 1997. 100 Millionen Tote werden der kommunistischen Ideologie zugerechnet. Das Gulag-System in der Sowjetunion, Stalins großer Terror, die größte von Menschen verursachte Hungersnot aller Zeiten in Maos China, der Genozid unter Pol Pot in Kambodscha, das Grenzregime in der DDR sind nur die bekanntesten Beispiele kommunistischer Terrorherrschaft. 100 Millionen Tote! Nun wird absolut niemand, der bei Sinnen ist, der Grazer KPÖ und ihrer Chefin Elke Kahr ähnliches unterstellen. Oder gar Sympathien dafür. Niemals nicht. Aber auch Elke Kahr lobte Tito und bekennt sich als „überzeugte Marxistin“. Ich verstehe es nicht.

Ich verstehe es nicht

Kahr kann unzählige soziale Aktionen setzen und „Kümmerer-Politik“ betreiben, sie kann allerorts und jederzeit ihre Menschlichkeit beweisen und trotzdem pickt auf ihrer Stirn ein Etikett: Kommunistische Partei. Ich verstehe es nicht! Wie kann man eine Partei mit dieser Geschichte wählen? Jetzt würde sich bei der Möglichkeit einer Direktwahl des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin (wie es sie in Kärnten gibt) ein Stimmensplitting anbieten. Kahr wählen und damit ihre sozialen Bemühungen anerkennen, aber um die KPÖ einen großen Bogen machen. Doch diese Direktwahl gibt es in der Murmetropole nicht. Wer Kahr will, muss die KPÖ wählen, diese Kernöl-Kommunisten. Wie schon mehrmals betont: Ich verstehe es nicht. Als mündiger Bürger müsste man sich doch im Vorfeld einer Wahl Gedanken machen und sich mit den zur Auswahl stehenden Parteien befassen. Und dann würde die KPÖ sofort wegfallen. Denn eine Partei, die sich nicht einmal die Mühe macht, durch eine Namensänderung ihre Geschichte zu vertuschen, kann doch nicht wählbar sein. 100 Millionen Tote als Bilanz des Kommunismus. Das müsste eigentlich reichen, um eine KPÖ auf Ewigkeiten unwählbar zu machen- Kernöl-Kommunisten hin oder her. Ich verstehe es nicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.06.2026 um 17:44 Uhr aktualisiert