Beim diesjährigen Car Wash Day von McDonald's sind in Graz mehr als 14.000 Euro zusammengekommen. Mitarbeiter, freiwillige Helfer und prominente Unterstützer reinigten an sechs Standorten Windschutzscheiben für den guten Zweck.

Der diesjährige Car Wash Day von McDonald’s ist in Graz erneut auf große Resonanz gestoßen. An insgesamt sechs McDonald’s-Restaurants wurden am Freitag (26. Juni) die Windschutzscheiben der McDrive-Gäste gegen freiwillige Spenden gereinigt. Dabei kamen insgesamt 14.032 Euro für das Ronald McDonald Haus zusammen.

Promis packten mit an

An der Charity-Aktion beteiligten sich 22 freiwillige Helferinnen und Helfer sowie zahlreiche Mitarbeiter der Restaurants. Unterstützt wurden sie unter anderem von Sturm-Graz-Tormanntrainer Stefan Loch und Nachwuchstorhüter Jonas Kollar. Der gesamte Erlös kommt dem Ronald McDonald Haus zugute. Die Organisation bietet Familien mit schwerkranken Kindern eine Unterkunft in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus, damit sie während der Behandlung ihrer Kinder zusammenbleiben können.

„Wir sind überwältigt“

„Der Car Wash Day zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viel wir gemeinsam bewegen können“, sagt Daniel Boaje, CEO der DBO Gastronomie GmbH. „Gemeinsam mit unseren Mitarbeiter:innen, Gästen und allen freiwilligen Helfer:innen leisten wir damit einen wertvollen Beitrag für die wichtige Arbeit des Ronald McDonald Haus.“ Auch Nina Reiterer vom Ronald McDonald Haus bedankt sich für die Unterstützung: „Wir sind überwältigt von der großen Unterstützung aller Beteiligten und bedanken uns von Herzen für die beeindruckende Spendensumme von 14.032 Euro.“