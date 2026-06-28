Graz Wahl 2026 live: Das vorläufige Ergebnis – KPÖ klar auf Platz 1

Elke Kahr (KPÖ): „Danke für die Organisation. Unglaubliches was hier gestemmt wurde. Es ist ein außerordentlich gutes Ergebnis, letztes Mal schon sehr gut, diesmal nochmals bestätigt. Ich habe den Auftrag vom letzten Mal so verstanden: An der Seite der Menschen zu stehen und wir haben uns immer bemüht im Auftrag der Menschen zu arbeiten. Es gab sehr gute Kooperationen und danke auch an die anderen Parteien. Wir haben ja auch viele Entscheidungen gemeinsam getroffen. Die Bevölkerung hat unsere Arbeit gesehen und ist dafür sehr dankbar. Der Auftrag lautet: Im besten Sinne für die Grazer Bevölkerung so weiter zu arbeiten. Und diese Arbeit beginnt morgen.“

Kurt Hohensinner (ÖVP): „Wir haben ohne unseren Bürgermeister Bonus unseren Erfolg halten können, danke für alle Unterstützer und Vertrauen. Ich sehe, dass wir genau auf unseren Themen dran bleiben müssen und da machen wir weiter.“

Judith Schwentner (GRÜNE): „Vielen Dank für euer Vertrauen, wir haben in den letzten fünf Jahren sehr viel umgesetzt, viel besser als die Hochrechnungen es uns vorausgesagt haben. Wir haben immer gesagt, wir wollen immer unsere Gespräche so weiterführen.“

René Apfelknab (FPÖ) : „Wir sind die zweite Partei mit einem Plus vorne. Wir machen eine kantige Oppostionpolitik, einen Stadtrat, das stimmt mich positiv.“

Phillipp Pointner (NEOS): “ Ich gratuliere der Bürgermeisterin zum Wahlsieg. Wir konnten unsere Mandate unter schwierigen Rahmenbedingungen halten. Der stark inszenierte Zweikampf an der Spitze hat es kleineren Parteien nicht leicht gemacht. Wir bleiben aber, was wir immer waren: eine klare, konstruktive und unbequeme Kontrollkraft im Grazer Gemeinderat.“