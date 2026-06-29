Sirenenalarm in Stiwoll: Feuerwehr bricht Tür auf

Ein Heimrauchmelder hat am Wochenende einen Feuerwehreinsatz in Stiwoll (Graz-Umgebung) ausgelöst. Die Feuerwehr Stiwoll wurde per Sirenenalarm alarmiert und reagierte sofort. 25 Florianis rückten zum Einsatzort aus. Auch zwei Beamte der Polizei Hitzendorf standen im Einsatz. Vor Ort musste die Feuerwehr die Tür aufbrechen. Nach dem Öffnen der Wohnung und einer Kontrolle der Räume konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden: „Es handelte sich um einen Fehlalarm, sodass kein weiteres Eingreifen erforderlich war“, so die Feuerwehr Stiwoll. Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass funktionierende Heimrauchmelder im Ernstfall Leben retten können – auch wenn es sich diesmal um einen Fehlalarm gehandelt hat.