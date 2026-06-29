Bim-Ausbau in Graz: Diese Straße ist jetzt betroffen

Am 4. Mai starteten die Bauarbeiten für den zweigleisigen Ausbau der Linie 1, der die Voraussetzung für eine verbesserte Anbindung im öffentlichen Verkehr mit Takten von bis zu sechs Minuten schafft.

In der Hilmteichstraße wird von 29. Juni bis 2. Juli weiter am Ausbau der Straßenbahnlinie 1 gearbeitet. Ziel ist eine leistungsfähigere Anbindung im Grazer Osten.

In der Hilmteichstraße wird von 29. Juni bis 2. Juli weiter am Ausbau der Straßenbahnlinie 1 gearbeitet. Ziel ist eine leistungsfähigere Anbindung im Grazer Osten.

Der Ausbau erfolgt dabei in mehreren Etappen: Den Beginn macht von Mai is Novemer 2026 der Abschnitt 1 in der südlichen Hilmteichstraße. So entsteht nach und nach eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur für den öffentlichen Verkehr in Mariatrost.

Verkehrsführung während der Arbeiten: Die Hilmteichstraße ist ab der Hilmgasse von Süden nach Norden eine Einbahn. Vom LKH kann nur nach Norden gefahren werden, die Einfahrt in die Hilmgasse ist nicht erlaubt.

Die Hilmgasse ist eine Einbahn Richtung Osten. Die Einfahrt von der Mariatroster Straße ist erlaubt, die Rückfahrt dorthin jedoch nicht möglich.

Die Mariatroster Straße bleibt in beide Richtungen befahrbar. Das Abbiegen in die Hilmteichstraße stadteinwärts ist jedoch nicht möglich.

Ersatzverkehr

Die Holding Graz Linien arbeiten zudem an der Erneuerung der bestehenden Gleistrasse im Abschnitt St. Johann – Wagnesweg, wo neue Gleise und Infrastrukturleitungen verlegt, Haltstellen modernisiert, ein neues Unterwerk errichtet und Brücken erneuert werden. Ab 11. Juli gibt es auch Änderungenbei der Steckenführung der Linien 41 sowie im Ersatzverkehr der Linie E1.