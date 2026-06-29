Graz hat gewählt: So geht es jetzt nach der Gemeinderatswahl weiter

Die Gemeinderatswahl ist entschieden, doch bis die neue Stadtregierung ihre Arbeit aufnimmt, stehen noch einige wichtige Schritte an. Von ersten Gesprächen bis zur Angelobung: Das passiert jetzt in Graz.

Mit der Auszählung der Stimmen ist der politische Prozess in Graz noch nicht abgeschlossen. In den kommenden Wochen wird darüber entschieden, welche Parteien künftig zusammenarbeiten und wie die neue Stadtregierung aussehen könnte. Die Bürgermeisterwahl im Gemeinderat braucht eine Mehrheit, und die konstituierende Sitzung muss laut Berichten innerhalb von 60 Tagen nach der Wahl stattfinden.

Erste Gespräche stehen bevor

Nach der Wahl werden zunächst Gespräche zwischen den im Gemeinderat vertretenen Parteien geführt. Ziel ist es herauszufinden, welche Konstellationen für eine Zusammenarbeit infrage kommen. Dabei geht es unter anderem um gemeinsame Inhalte und mögliche Mehrheiten im Gemeinderat. Die eigentlichen Koalitionsverhandlungen beginnen üblicherweise nach solchen Sondierungen, also nicht erst kurz vor der konstituierenden Sitzung.

Neuer Gemeinderat wird angelobt

Für den 27. August ist die konstituierende Sitzung des neuen Grazer Gemeinderats vorgesehen. An diesem Tag werden die neu gewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäte offiziell angelobt. Außerdem werden die Bürgermeisterin beziehungsweise der Bürgermeister, die Vizebürgermeister sowie die Mitglieder des Stadtsenats gewählt. Da die KPÖ als stärkste Kraft gilt beziehungsweise aus der Wahl als stärkste Partei hervorgegangen ist, erscheint es wahrscheinlich, dass Elke Kahr erneut zur Bürgermeisterin gewählt wird.

Aktuelle Stadtregierung bleibt vorerst im Amt

Bis zur Angelobung Ende August führt die bisherige Stadtregierung ihre Aufgaben wie gewohnt weiter. Erst mit der konstituierenden Sitzung übernimmt die neu gewählte politische Führung offiziell die Verantwortung für die kommenden fünf Jahre.