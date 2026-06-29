Nach Wahl-Debakel: Grazer Partei löst sich auf

Die Bürgerliste „Korruptionsfreies Graz“ zieht Konsequenzen aus dem Ergebnis der Gemeinderatswahl. Das politische Projekt soll nicht weiterverfolgt werden.

Die Gemeinderatswahl in Graz hat für die KFG ein ernüchterndes Ergebnis gebracht. Mit 0,7 Prozent der Stimmen verpasste die Bürgerliste den Wiedereinzug in den Gemeinderat deutlich. Nun meldet sich die KFG-Doppelspitze rund um Stadträtin Claudia Schönbacher und Gemeinderat Michael Winter zu Wort.

Ziel war Aufklärung

Seit Beginn der Gemeinderatsperiode sei es Ziel gewesen, an der Aufklärung des Finanzskandals der FPÖ Graz mitzuarbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Nach dem Parteiausschluss aus der FPÖ Graz wurde 2023 die Bürgerliste „Korruptionsfreies Graz“ gegründet. In den vergangenen Jahren habe man versucht, bürgernahe Politik zu machen und auf Transparenz zu setzen.

„Ehrliches Angebot gemacht“

Der Wahlkampf sei für die neue Partei vor allem finanziell herausfordernd gewesen. Laut KFG betrug das spendenfinanzierte Wahlkampfbudget rund 22.000 Euro. Damit habe man den Grazerinnen und Grazern dennoch ein „ehrliches Angebot“ gemacht. Dieses sei offenbar nicht angenommen worden, heißt es in der Stellungnahme. Man akzeptiere das Ergebnis und bedanke sich bei den Wählern sowie den Unterstützern im Wahlkampf.

Details folgen

Aufgrund des Ergebnisses werde das politische Projekt „KFG“ nicht weiterverfolgt. Weitere Details sollen bekanntgegeben werden, nachdem der Vorstand in den kommenden Wochen getagt hat.