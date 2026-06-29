Hitze-Wochenende endet mit Einsatz-Rekord: So viele Steirer brauchten Hilfe

Das heiße Wochenende hat das Rote Kreuz Steiermark stark gefordert. Die Zahl der Notrufe stieg deutlich an – auch beim Formel-1-Rennen in Spielberg gab es so viele Versorgungen wie noch nie.

Die hochsommerlichen Temperaturen haben am Wochenende für eine spürbare Mehrbelastung des Roten Kreuzes Steiermark gesorgt. Im Vergleich zum Wochenende davor gingen rund 19 Prozent mehr Notrufe ein. Auch das Gesundheitstelefon 1450 war stärker gefragt – dort wurden knapp 14 Prozent mehr Anrufe registriert.

Mehr Kreislaufprobleme

Die Hitze machte sich vor allem durch vermehrte Einsätze wegen Kreislaufproblemen bemerkbar. Auch allergische Reaktionen nach Insektenstichen führten häufiger zu Rettungseinsätzen.

Rekord-Einsatz bei Formel 1

Zusätzlich war das Rote Kreuz beim Formel-1-Wochenende am Red Bull Ring in Spielberg im Großeinsatz. Mehr als 400 Sanitäterinnen und Sanitäter betreuten die Veranstaltung. Insgesamt wurden 924 Menschen medizinisch versorgt – so viele wie noch nie bei einem Formel-1-Wochenende in Spielberg. 70 Patientinnen und Patienten mussten nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die meisten Versorgungen betrafen jedoch leichtere Verletzungen oder gesundheitliche Beschwerden.

Bevölkerung gut vorbereitet

Trotz der gestiegenen Einsatzzahlen zieht das Rote Kreuz eine positive Bilanz. Die Bevölkerung sei insgesamt gut auf die Hitzewelle vorbereitet gewesen. Auch das erhöhte Einsatzaufkommen konnte ohne Verzögerungen oder Zwischenfälle bewältigt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.06.2026 um 11:54 Uhr aktualisiert