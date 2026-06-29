Uniklinikum Graz besetzt zwei Schlüsselpositionen neu
Am LKH-Univ. Klinikum Graz wurden zwei Schlüsselpositionen neu besetzt: Bernd Leinich ist neuer Betriebsdirektor, Ingrid Friedl leitet die Anstaltsapotheke. Beide sollen die Weiterentwicklung des Hauses vorantreiben.
Das LKH-Univ. Klinikum Graz hat zwei zentrale Führungspositionen neu besetzt: Mit Mag. Dr. Bernd Leinich, MBA, übernimmt einer der profiliertesten Gesundheitsmanager Österreichs die Betriebsdirektion des flächenmäßig größten Krankenhauses Europas. Gemeinsam mit dem Ärztlichen Direktor Ass.-Prof. Dr. Wolfgang Köle und Pflegedirektorin Mag.a Gabriele Möstl bildet er künftig die kollegiale Führung des LKH-Univ. Klinikum Graz. Heute Vormittag wurde der neue Betriebsdirektor in feierlichem Rahmen herzlich am Uniklinikum Graz willkommen geheißen.
Mit Dr.in Ingrid Friedl wurde heute auch die neue Leiterin der Anstaltsapotheke offiziell in ihrer neuen Funktion begrüßt. Neben Dr. Karlheinz Kornhäusl, Landesrat für Gesundheit, Pflege und Kultur, Klubobmann Marco Triller, den KAGes-Vorständen Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h.c. Gerhard Stark und Mag. DDr. Ulf Drabek, MSc MBA sowie dem Ärztlichen Direktor Ass.-Prof. Dr. Wolfgang Köle und Pflegedirektorin Mag.a Gabriele Möstl fanden sich dazu auch die Rektorin der Med Uni Graz, Assoz.-Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in Andrea Kurz, sowie zahlreiche weitere Gäste am Uniklinikum Graz ein.
Schlüsselposition für die Weiterentwicklung des Uniklinikum Graz
Bernd Leinich übernimmt als Betriebsdirektor die Nachfolge von Gebhard Falzberger, der seinen Ruhestand angetreten hat. Der Jurist und Betriebswirt bringt jahrzehntelange Erfahrung in der strategischen Steuerung und Weiterentwicklung komplexer Gesundheitssysteme mit. „Das Uniklinikum gewinnt mit Bernd Leinich einen erfahrenen Strategen und ausgewiesenen Experten im Gesundheitswesen, der beste Voraussetzungen mitbringt, um die Zukunft unseres Hauses aktiv mitzugestalten“, betonten die KAGes-Vorstände Stark und Drabek unisono. Leinich hat seine neue Funktion vor genau einer Woche angetreten. Als Teil des Direktoriums wird er die erfolgreiche Entwicklung des Uniklinikum Graz weiter vorantreiben und es so auf die Herausforderungen der kommenden Jahre vorbereiten. Dabei stehen die Sicherung einer hochwertigen Patientenversorgung, die wirtschaftliche Stabilität sowie attraktive Rahmenbedingungen für Mitarbeiter gleichermaßen im Fokus.
Neue Leitung der Anstaltsapotheke
Die Anstaltsapotheke des Uniklinikum Graz gewährleistet die sichere, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Versorgung der Patienten mit Arzneimitteln und leistet damit ebenso einen wesentlichen Beitrag zur Qualität und Sicherheit der medizinischen Versorgung. Mit Mag.a Dr.in Ingrid Friedl übernimmt nun eine Expertin für Krankenhauspharmazie die Verantwortung für diesen wichtigen Baustein in der Patientversorgung. Die gebürtige Grazerin verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Arzneimitteltherapiesicherheit, klinische Pharmazie, pharmazeutische Logistik und Arzneimittelmanagement. „Pharmazeutische Kompetenz dort wirksam machen, wo sie den größten Nutzen stiftet: in einer sicheren, wirtschaftlichen und patient*innennahen Arzneimittelversorgung – mit Struktur, Verantwortung und Weitblick“, beschreibt Ingrid Friedl ihren Anspruch an die neue Funktion. KAGes-Vorstandsvorsitzender Gerhard Stark zeigt sich überzeugt: „Mit Ingrid Friedl gewinnt die Anstaltsapotheke eine fachlich versierte und äußerst engagierte Führungspersönlichkeit, die diesen wichtigen Bereich mit großer Kompetenz weiterentwickeln wird.“
Neuer Betriebsdirektor und neue Apothekenleitung am Uniklinikum Graz
Biographie: Mag. Dr. Bernd Leinich, MBA
Er wurde am 30. Mai 1968 in Graz geboren, ist in der steirischen Landeshauptstadt auch aufgewachsen und zur Schule gegangen. 1990 schloss er an der Karl-Franzens-Universität Graz das Studium der Rechtswissenschaften ab und promovierte in diesem Fach drei Jahre danach, wobei er sich auf Wirtschafts-, Handels- und Strafrecht fokussierte. Als Fulbright-Stipendiat graduierte Bernd Leinich 1993 zum MBA an der University of Texas at Austin, USA.
Von 2016 bis 2026 war er Geschäftsführer des Gesundheitsfonds Steiermark und Landes-Zielsteuerkoordinator, davor Gesundheitsreformmanager in Wien. Weitere berufliche Stationen umfassen leitende Funktionen bei PwC, Act Management Consulting, KPMG und IBM. Seine Schwerpunkte liegen u. a. in der Organisationsentwicklung, der Prozessoptimierung, der Führungskompetenz sowie im Change Management. Internationale Berufserfahrung sammelte er in Australien, Deutschland, den Niederlanden und den USA. Leinich spricht neben Englisch und Französisch auch Russisch und Italienisch. Er lebt mit seiner Familie in Graz, ist leidenschaftlicher Läufer und Bergsteiger und unterstützt mit seiner Frau auch ein Sozialprojekt für Kinder.
Biographie Mag. Dr. Ingrid Friedl aHPh
Ingrid Friedl wurde am 17. März 1968 in Graz geboren. Sie studierte Pharmazie an der Karl-Franzens-Universität Graz und promovierte 1998 im Bereich pharmazeutische Chemie und klinische Pharmakologie. In ihrer Dissertation befasste sie sich mit der elektrophysiologischen Charakterisierung von Antiarrhythmika.
Die „Fachapothekerin für Krankenhauspharmazie“ (aHPh) engagiert sich seit vielen Jahren in Fachgremien, Lehre und Weiterbildung und war u. a. Clinical Research Manager bei Fresenius Kabi Austria, Mitglied der Prüfungskommission bei der Abschlussprüfung des Lehrberufs „Pharmazeutisch Kaufmännischen Assistent*in“ und Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Krankenhauspharmazie. Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen in der Arzneimittelsicherheit, der klinischen Pharmazie und der Weiterentwicklung moderner Krankenhausapotheken. Der KAGes ist sie seit vielen Jahren verbunden, u.a. war sie von 2008 bis 2026 Leiterin der Anstaltsapotheke des LKH Graz II. Ingrid Friedl ist verheiratet und hat drei Kinder.