Uniklinikum Graz besetzt zwei Schlüsselpositionen neu

Das LKH-Univ. Klinikum Graz hat zwei zentrale Führungspositionen neu besetzt: Mit Mag. Dr. Bernd Leinich, MBA, übernimmt einer der profiliertesten Gesundheitsmanager Österreichs die Betriebsdirektion des flächenmäßig größten Krankenhauses Europas. Gemeinsam mit dem Ärztlichen Direktor Ass.-Prof. Dr. Wolfgang Köle und Pflegedirektorin Mag.a Gabriele Möstl bildet er künftig die kollegiale Führung des LKH-Univ. Klinikum Graz. Heute Vormittag wurde der neue Betriebsdirektor in feierlichem Rahmen herzlich am Uniklinikum Graz willkommen geheißen.

©LKH-Univ. Klinikum Graz / M. Kanizaj ​(v.l.n.r.) Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl, Mag. Dr. Ingrid Friedl aHPh, Leiterin der Anstaltsapotheke, und Dr. Bernd Leinich, Betriebsdirektor LKH-Univ. Klinikum Graz.

Mit Dr.in Ingrid Friedl wurde heute auch die neue Leiterin der Anstaltsapotheke offiziell in ihrer neuen Funktion begrüßt. Neben Dr. Karlheinz Kornhäusl, Landesrat für Gesundheit, Pflege und Kultur, Klubobmann Marco Triller, den KAGes-Vorständen Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h.c. Gerhard Stark und Mag. DDr. Ulf Drabek, MSc MBA sowie dem Ärztlichen Direktor Ass.-Prof. Dr. Wolfgang Köle und Pflegedirektorin Mag.a Gabriele Möstl fanden sich dazu auch die Rektorin der Med Uni Graz, Assoz.-Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in Andrea Kurz, sowie zahlreiche weitere Gäste am Uniklinikum Graz ein.

Schlüsselposition für die Weiterentwicklung des Uniklinikum Graz

Bernd Leinich übernimmt als Betriebsdirektor die Nachfolge von Gebhard Falzberger, der seinen Ruhestand angetreten hat. Der Jurist und Betriebswirt bringt jahrzehntelange Erfahrung in der strategischen Steuerung und Weiterentwicklung komplexer Gesundheitssysteme mit. „Das Uniklinikum gewinnt mit Bernd Leinich einen erfahrenen Strategen und ausgewiesenen Experten im Gesundheitswesen, der beste Voraussetzungen mitbringt, um die Zukunft unseres Hauses aktiv mitzugestalten“, betonten die KAGes-Vorstände Stark und Drabek unisono. Leinich hat seine neue Funktion vor genau einer Woche angetreten. Als Teil des Direktoriums wird er die erfolgreiche Entwicklung des Uniklinikum Graz weiter vorantreiben und es so auf die Herausforderungen der kommenden Jahre vorbereiten. Dabei stehen die Sicherung einer hochwertigen Patientenversorgung, die wirtschaftliche Stabilität sowie attraktive Rahmenbedingungen für Mitarbeiter gleichermaßen im Fokus.

Neue Leitung der Anstaltsapotheke

Die Anstaltsapotheke des Uniklinikum Graz gewährleistet die sichere, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Versorgung der Patienten mit Arzneimitteln und leistet damit ebenso einen wesentlichen Beitrag zur Qualität und Sicherheit der medizinischen Versorgung. Mit Mag.a Dr.in Ingrid Friedl übernimmt nun eine Expertin für Krankenhauspharmazie die Verantwortung für diesen wichtigen Baustein in der Patientversorgung. Die gebürtige Grazerin verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Arzneimitteltherapiesicherheit, klinische Pharmazie, pharmazeutische Logistik und Arzneimittelmanagement. „Pharmazeutische Kompetenz dort wirksam machen, wo sie den größten Nutzen stiftet: in einer sicheren, wirtschaftlichen und patient*innennahen Arzneimittelversorgung – mit Struktur, Verantwortung und Weitblick“, beschreibt Ingrid Friedl ihren Anspruch an die neue Funktion. KAGes-Vorstandsvorsitzender Gerhard Stark zeigt sich überzeugt: „Mit Ingrid Friedl gewinnt die Anstaltsapotheke eine fachlich versierte und äußerst engagierte Führungspersönlichkeit, die diesen wichtigen Bereich mit großer Kompetenz weiterentwickeln wird.“