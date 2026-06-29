Österreichweit einzigartig: FH JOANNEUM feiert 30 Jahre Fahrzeugtechnik

Mit dem Studienjahr 2026/27 begeht das Institut Fahrzeugtechnik der FH JOANNEUM in Graz sein 30-jähriges Bestehen. Seit dem Start der ersten Studierenden im Oktober 1996 hat sich das Institut zu einer der führenden Ausbildungsstätten für Mobilitätstechnologien entwickelt. Bei einer Festveranstaltung am 26.06.2026 blickten Mitarbeitende, Lehrende, Studierende, Absolventinnen und Absolventen sowie Partnerinnen und Partner aus Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft auf drei erfolgreiche Jahrzehnte zurück.

©Hannah Wasserfaller

Die Entwicklung des Instituts ist eng mit dem Mobilitätsstandort Steiermark verbunden. In unmittelbarer Nähe zu zahlreichen Unternehmen der Automobil- und Zulieferindustrie profitieren Studierende von einer praxisnahen Ausbildung und einem starken Netzwerk aus Industrie und Forschung. „Dass das Studium in Graz angesiedelt wurde, war kein Zufall. Die Steiermark ist bis heute einer der bedeutendsten Automobil- und Mobilitätsstandorte Europas. Unsere Studierenden lernen und forschen mitten im Mobilitätscluster und profitieren von einer engen Zusammenarbeit mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen“, erklärte Kurt Steiner, Leiter des Instituts Fahrzeugtechnik / Automotive Engineering beim Jubiläumsfest. Diese enge Verbindung zur Industrie eröffnet Studierenden Möglichkeiten für Praktika, Forschungsprojekte und Abschlussarbeiten und schafft gleichzeitig einen direkten Wissenstransfer zwischen der FH JOANNEUM und Unternehmen.

Österreichweit einzigartig: Vom klassischen Fahrzeugbau zur vernetzten Mobilität

Die Ausbildung am Institut vereint die Disziplinen Maschinenbau und Elektrotechnik. Im Laufe der Jahre wurden die Inhalte konsequent um Mechatronik, Softwareentwicklung und Informatik erweitert. „Seit dem Bestehen des Instituts durchlebt die Fahrzeugtechnik eine atemberaubende Dynamik. Die Wertschöpfung in der Automobilindustrie wurde in dieser Zeit einem tiefgreifenden Wandel unterzogen. Der Übergang zur Elektromobilität und Software-definierten Fahrzeugen verschob den traditionellen Fokus, mechanische Komponenten verloren an Bedeutung, während Batteriezellentechnologie und digitale Dienste in das Zentrum rücken, und unsere Lehrinhalte haben mit diesem Wandel Schritt gehalten“, so Kurt Steiner. Und auch die Studienstruktur entwickelte sich: In den ersten 15 Jahren wurden jährlich rund 60 Studierende in einem achtsemestrigen Diplomstudium zum Dipl.-Ing. (FH) ausgebildet, ab 2011 wurde das Studium in ein sechssemestriges Bachelor- und viersemestriges Masterstudium umgewandelt, das zum akademischen Grad Dipl.-Ing. führt. Im Studienjahr 2025/2026 gibt es 190 Studierende im Bachelor Fahrzeugtechnik / Automotive Engineering und 80 Studierende im Master. Insgesamt haben bisher mehr als 2000 Studierende ihr Studium am Institut abgeschlossen – viele von ihnen prägen heute die Mobilitätsbranche im In- und Ausland.

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Blick in die Zukunft

Die Jubiläumsveranstaltung war nicht nur Anlass für einen Rückblick, sondern auch für den Blick nach vorne. Die Mobilitätsbranche befindet sich mitten in einer grundlegenden Transformation. Elektrifizierung, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und neue Mobilitätskonzepte verändern Fahrzeuge und deren Entwicklung. Die Geschäftsführung der FH JOANNEUM Martin Payer und Corinna Engelhardt-Nowitzki dazu: „30 Jahre Studiengang Fahrzeugtechnik stehen für 30 Jahre Innovation, Exzellenz und zukunftsorientierte Ausbildung. In einer Zeit tiefgreifender Veränderungen in der Mobilitätsbranche, die von Digitalisierung, Vernetzung und Nachhaltigkeit geprägt ist, kommt der Ausbildung hochqualifizierter Fachkräfte eine zentrale Bedeutung zu. Unsere Hochschule versteht sich seit drei Jahrzehnten als Impulsgeberin für technologische Entwicklung und praxisnahe Innovation. Der Studiengang Fahrzeugtechnik hat Generationen von Absolventinnen und Absolventen hervorgebracht, die heute die Mobilität von morgen in Industrie, Forschung und Entwicklung aktiv mitgestalten. Unsere Aufgabe ist es, Studierende bestmöglich auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten und gemeinsam mit unseren Partnern aus Wirtschaft und Forschung innovative Lösungen zu entwickeln. Das Institut Fahrzeugtechnik / Automotive Engineering wird auch künftig eine wesentliche Rolle dabei spielen, die Zukunft der Mobilität aktiv mitzugestalten.“