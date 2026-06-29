Grazer Gemeinderatswahl 2026: Amtliches Wahlergebnis liegt nun vor

Nun sind auch die letzten Briefwahlstimmen ausgezählt. Das Endergebnis der Grazer Gemeinderatswahl 2026 liegt nun vor. Hier findest du die Zahlen im Überblick.

Nach der Auszählung aller 279 Wahlsprengel steht das endgültige Ergebnis der Grazer Gemeinderatswahl 2026 jetzt fest. Die KPÖ geht dabei als klarer Sieger hervor und kann ihren Stimmenanteil gegenüber der vergangenen Wahl sogar deutlich steigern.

Graz-Wahl 2026: Amtliches Wahlergebnis liegt vor

Die Partei von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) erreicht 35,7 Prozent der Stimmen und soll damit künftig 18 der insgesamt 48 Mandate im Grazer Gemeinderat stellen. Damit konnte die KPÖ ihr Ergebnis gegenüber 2021 (+6,86) nochmals ausbauen und bleibt mit deutlichem Abstand stärkste politische Kraft in der Landeshauptstadt. Die ÖVP behauptet sich auf Platz zwei. Sie kommt auf 25,28 Prozent (-0,63) und wird weiterhin mit 13 Mandatarinnen und Mandataren im Gemeinderat vertreten sein. Auf Rang drei folgen die Grünen mit 14,95 Prozent (-2,37). Die Partei verliert gegenüber der letzten Wahl an Zustimmung und büßt zwei Mandate ein. Künftig werden die Grünen mit sieben Gemeinderäten vertreten sein. Die FPÖ konnte hingegen leicht zulegen (+1,39). Mit 12 Prozent der Stimmen erreicht sie den vierten Platz und entsendet künftig sechs Mandatare in den Gemeinderat.

Endergebnis der Graz-Wahl im Überblick Nun sind auch die letzten Briefwahlstimmen ausgezählt. Das Endergebnis der Grazer Gemeinderatswahl 2026 lautet: KPÖ : 35,7 Prozent

: 35,7 Prozent ÖVP : 25,3 Prozent

: 25,3 Prozent Grüne : 14,9 Prozent

: 14,9 Prozent FPÖ : 12,0 Prozenz

: 12,0 Prozenz SPÖ : 5,6 Prozent

: 5,6 Prozent NEOS: 4,9 Prozent Alle weiteren Fraktionen haben den Einzug in den Gemeinderat mit ihrem Wahlergebnis verpasst. Quelle: Stadt Graz

Minus für die SPÖ

Besonders deutlich fällt das Minus bei der SPÖ aus. Die Sozialdemokraten erreichen lediglich 5,63 Prozent und verlieren damit einen erheblichen Teil ihrer bisherigen Unterstützung (-3,90). Die Partei wird künftig nur noch mit zwei Mandaten im Gemeinderat vertreten sein. Auch die NEOS müssen leichte Einbußen hinnehmen. Mit 4,92 Prozent (-0,50) gelingt ihnen jedoch der Verbleib im Gemeinderat, wo sie weiterhin zwei Mandate halten. Für mehrere kleinere Listen reichte es hingegen nicht für den Einzug in das Stadtparlament. Die KFG, MFG, die Piraten, die Liste GAZA sowie das Demokratische Bündnis Österreich blieben jeweils unter der notwendigen Hürde.

©Land Steiermark

Wahlbeteiligung minimal angestiegen

Die Wahlbeteiligung ist im Vergleich zur letzten Gemeinderatswahl minimal angestiegen – nämlich von von 54,00 auf 54,17 Prozent. Mit dem nun vorliegenden amtlichen Endergebnis können in den kommenden Tagen die Gespräche über die künftige Zusammenarbeit im Grazer Gemeinderat beginnen. Im gestrigen Live-Ticker zur Gemeindesratswahl kannst du nochmal alle Details zum Wahlsonntag nachlesen: Graz Wahl 2026 live: Das vorläufige Ergebnis – KPÖ klar auf Platz 1.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.06.2026 um 19:53 Uhr aktualisiert