Unfall mit Firmenauto in Graz: Frontal-Crash forderte zwei Verletzte

Am Sonntagnachmittag, 29. Juni 2026, kam es auf der Straßganger Straße zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Beide Fahrzeuglenker wurden verletzt.

Beide Lenker wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in das UKH-Graz eingeliefert.

Beide Lenker wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in das UKH-Graz eingeliefert.

Gegen 16.45 Uhr fuhr ein Lenker mit einem Firmenfahrzeug auf der Straßganger Straße in Graz entlang. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Beide Lenker verletzt

Beide Lenker wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in das UKH-Graz eingeliefert. Einer der Fahrzeuglenker erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Das Verletzungsausmaß des zweiten Lenkers ist derzeit noch Gegenstand medizinischer Abklärungen, berichtet die Polizei.

Ermittlungen laufen

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Durchgeführte Alkotests bei beiden Lenkern verliefen negativ. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang, insbesondere zur Ursache für das Abkommen auf die Gegenfahrbahn, sind Gegenstand laufender Erhebungen.