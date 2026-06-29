SPÖ-Neuaufstellung nach Graz-Wahl: Doris Kampus tritt zurück

Nach dem Wahldebakel zieht die Grazer SPÖ erste personelle Konsequenzen: Doris Kampus tritt als Stadtparteivorsitzende zurück und verzichtet auf ihre Mandate. Die Partei kündigt zugleich einen umfassenden Neustart an.

Das vorläufige Wahlergebnis am Sonntagabend ließ es bereits vermuten, nun ist es fix: Doris Kampus (SPÖ) legt ihre Funktion als Stadtparteivorsitzende mit sofortiger Wirkung zurück. Dies teilt die Partei in einer Aussendung am Montagabend offiziell mit. Als logische Folge wird sie auch das ihr zustehende Gemeinderatsmandat sowie Bezirksratsmandat nicht annehmen, heißt es weiter. Die Sozialdemokraten erreichten bei der Wahl lediglich 5,63 Prozent und verlieren damit einen erheblichen Teil ihrer bisherigen Unterstützung (-3,90): Grazer Gemeinderatswahl 2026: Amtliches Wahlergebnis liegt nun vor.

Kampus tritt zurück: SPÖ stellt sich nach Graz-Wahl neu auf

Die SPÖ Graz zieht also nach der Graz-Wahl Konsequenzen und leitet eine umfassende Neuaufstellung ein. Zum geschäftsführenden Vorsitzenden wurde Hannes Schwarz gewählt, der einen umfassenden Prozess ankündigt, um die Grazer SPÖ organisatorisch und politisch neu aufzustellen: „Zuallererst danke ich Doris Kampus für ihre Arbeit und ihren Einsatz für die Stadt Graz. Am Wahlergebnis gibt es nichts zu beschönigen: Nach diesem schmerzhaften Tag geht es jetzt darum, die SPÖ Graz grundlegend neu zu denken. Nicht in einem Schnellschuss, sondern von Grund auf. Diesen Prozess werden wir gemeinsam starten – mit dem klaren Ziel, unsere Partei organisatorisch und inhaltlich völlig neu aufzustellen, damit die SPÖ Graz wieder politisch zu einer relevanten Kraft für die Grazerinnen und Grazer wird“.

©SPÖ Steiermark Archivbild von Hannes Schwarz und Max Lercher.

SPÖ Chef Max Lercher sagt nach der heutigen Vorstandssitzung der SPÖ Graz: „Dass Klubobmann Hannes Schwarz in dieser schwierigen Übergangsphase die Führung übernimmt, ist nicht selbstverständlich. Die heutige Vorstandssitzung zeigt, dass er den Rückhalt der Grazer Stadtpartei hat, um die notwendigen Entscheidungen zu treffen, einen tiefgreifenden Erneuerungsprozess einzuleiten und das gemeinsame Ziel einer grundsätzlichen Neuaufstellung zu erreichen. Die Landespartei wird ihn auf diesem schwierigen, aber notwendigen Weg voll unterstützen. Gleichzeitig danke ich Doris Kampus für ihre Arbeit. Dass sie nach dem Wahlergebnis die Konsequenzen zieht und den Weg für einen Neustart freimacht, verdient Respekt und Anerkennung.“

Endergebnis der Graz-Wahl KPÖ : 35,7 Prozent; 18 Mandate, 3 Stadtregierer:innen

: 35,7 Prozent; 18 Mandate, 3 Stadtregierer:innen ÖVP : 25,3 Prozent; 13 Mandate, 2 Stadtregierer:innen

: 25,3 Prozent; 13 Mandate, 2 Stadtregierer:innen Grüne : 14,9 Prozent; 7 Mandate, 1 Stadtregierer:in

: 14,9 Prozent; 7 Mandate, 1 Stadtregierer:in FPÖ : 12,0 Prozent; 5 Mandate, 1 Stadtregierer:in

: 12,0 Prozent; 5 Mandate, 1 Stadtregierer:in SPÖ : 5,6 Prozent; 2 Mandate

: 5,6 Prozent; 2 Mandate NEOS: 4,9 Prozent, 2 Mandate Alle weiteren Fraktionen haben den Einzug in den Gemeinderat mit ihrem Wahlergebnis verpasst. Die Wahlbeteiligung lag bei der Gemeinderatswahl 2026 bei 54,17 Prozent.

In der Vorstandssitzung der SPÖ Graz kam zudem klar hervor, „dass das Wahlergebnis in keinster Weise ein Mandat darstellt, in irgendeiner Form für eine Koalition oder fixe Zusammenarbeit zur Verfügung zu stehen“. Die SPÖ Graz wolle sich in der kommenden Periode in der Opposition neu definieren und neu aufstellen. „Dabei gilt der klare Grundsatz: Alles, was gut für die Grazerinnen und Grazer ist, wird die SPÖ unterstützen. Gegen alles, was schlecht für die Grazerinnen und Grazer ist, wird die SPÖ Graz mit voller Kraft einstehen“, teilt die Partei abschließend mit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.06.2026 um 20:52 Uhr aktualisiert