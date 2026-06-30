Hast du 30 Minuten Zeit? Damit könntest du Leben retten
Jährlich werden in der Steiermark rund 50.000 Blutkonserven benötigt. Das Rote Kreuz ruft deshalb zur Blutspende auf und bietet im Juli zahlreiche Termine in Graz an.
Blut wird täglich gebraucht – etwa nach Unfällen, bei Operationen oder zur Behandlung schwerer Erkrankungen. Damit die Versorgung gesichert bleibt, werden in der Steiermark jedes Jahr rund 50.000 Blutkonserven benötigt. Drei Abnahmeteams des Roten Kreuzes sind dafür täglich im Einsatz.
Blutspende dauert nur rund 30 Minuten
Eine Blutspende nimmt nur etwa eine halbe Stunde in Anspruch und kann im Ernstfall Leben retten. Um möglichst vielen Menschen die Teilnahme zu ermöglichen, gibt es im Juli zahlreiche Blutspendetermine in Graz.
Diese Termine gibt es im Juli
- 2. Juli: TU Graz (11.30 bis 14 Uhr) und Rotkreuz-Landeszentrale (16 bis 19 Uhr)
- 3. Juli: Murpark (12 bis 14 Uhr sowie 15 bis 19.30 Uhr)
- 7. Juli: JUFA Hotel Graz (10 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr)
- 8. Juli: Steirerhof (11 bis 14 Uhr und 15 bis 19.30 Uhr)
- 9. Juli: Rotkreuz-Landeszentrale (16 bis 19 Uhr)
- 14. Juli: JUFA Hotel Graz (16 bis 19 Uhr)
- 16. Juli: Rotkreuz-Landeszentrale (16 bis 19 Uhr)
- 21. Juli: LKH-Uniklinikum (11 bis 14 Uhr) und JUFA Hotel Graz (16 bis 19 Uhr)
- 23. Juli: Rotkreuz-Landeszentrale (16 bis 19 Uhr)
- 27. Juli: BG/BRG Lichtenfels (17 bis 20 Uhr)
- 28. Juli: JUFA Hotel Graz (16 bis 19 Uhr)
- 30. Juli: Rotkreuz-Landeszentrale (14 bis 19 Uhr)
Wer Fragen rund ums Blutspenden hat, kann sich kostenlos unter 0800 190 190 informieren. Weitere Blutspendetermine in ganz Österreich sind auf blut.at zu finden.