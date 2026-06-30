Hast du 30 Minuten Zeit? Damit könntest du Leben retten

Jährlich werden in der Steiermark rund 50.000 Blutkonserven benötigt. Das Rote Kreuz ruft deshalb zur Blutspende auf und bietet im Juli zahlreiche Termine in Graz an.

Mit einer Blutspende, die nur rund 30 Minuten dauert, können Spenderinnen und Spender im Ernstfall Leben retten.

Mit einer Blutspende, die nur rund 30 Minuten dauert, können Spenderinnen und Spender im Ernstfall Leben retten.

Blut wird täglich gebraucht – etwa nach Unfällen, bei Operationen oder zur Behandlung schwerer Erkrankungen. Damit die Versorgung gesichert bleibt, werden in der Steiermark jedes Jahr rund 50.000 Blutkonserven benötigt. Drei Abnahmeteams des Roten Kreuzes sind dafür täglich im Einsatz.

Blutspende dauert nur rund 30 Minuten

Eine Blutspende nimmt nur etwa eine halbe Stunde in Anspruch und kann im Ernstfall Leben retten. Um möglichst vielen Menschen die Teilnahme zu ermöglichen, gibt es im Juli zahlreiche Blutspendetermine in Graz.