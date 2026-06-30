Mit einer besonderen Aktion möchte McDonald's Graz den Einsatzkräften in der Region seine Wertschätzung ausdrücken. Polizei, Rettung und Feuerwehr erhalten ab sofort in Uniform ein Gratis-Getränk in ausgewählten Filialen.

„Es ist an der Zeit, Danke zu sagen“, schreibt McDonald’s Graz in einem Beitrag auf Instagram. Das Angebot richtet sich an alle uniformierten Einsatzkräfte, die täglich für die Sicherheit und das Wohl der Bevölkerung im Einsatz sind.

Pro Einsatzkraft drei Getränke

Die Aktion gilt in den McDonald’s-Filialen in Graz sowie in Seiersberg und Feldkirchen. Einsatzkräfte können sich dort in Uniform ein kostenloses Getränk abholen. Laut den Teilnahmebedingungen umfasst das Angebot Heißgetränke Classic oder ein Softgetränk mit 0,25 Litern. Pro Einsatzkraft können maximal drei Getränke eingelöst werden. Mit der Aktion möchte das Unternehmen den oft herausfordernden Alltag von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten würdigen und den Helferinnen und Helfern eine kleine Anerkennung für ihren täglichen Einsatz schenken.