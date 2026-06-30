Graz-Wahl: Diese Kandidaten sammelten die meisten Vorzugsstimmen

Das endgültige Wahlergebnis der Grazer Gemeinderatswahl steht seit Montag fest. Große Verschiebungen gab es nicht mehr. Ein Blick auf die Vorzugsstimmen steigt: Auch hier lag Elke Kahr ganz klar vorne.

Seit Montag sind in Graz sämtliche Stimmen der Gemeinderatswahl 2026 inklusive der Briefwahl ausgezählt. Das amtliche Endergebnis bestätigt den Wahlerfolg der KPÖ mit Bürgermeisterin Elke Kahr. Änderungen bei den Mandaten oder der Sitzverteilung ergeben sich nicht. Die Wahlbeteiligung bei der Gemeinderatswahl stieg nach Auszählung aller Stimmen leicht an und beträgt nun 54,17 Prozent. Damit ist die Wahlbeteiligung im Vergleich zur letzten Gemeinderatswahl minimal angestiegen, bleibt aber dennoch niedrig.

Endergebnis der Graz-Wahl im Überblick Nun sind auch die letzten Briefwahlstimmen ausgezählt. Das Endergebnis der Grazer Gemeinderatswahl 2026 lautet: KPÖ : 35,7 Prozent; 18 Mandate, 3 Stadtregierer:innen

: 35,7 Prozent; 18 Mandate, 3 Stadtregierer:innen ÖVP : 25,3 Prozent; 13 Mandate, 2 Stadtregierer:innen

: 25,3 Prozent; 13 Mandate, 2 Stadtregierer:innen Grüne : 14,9 Prozent; 7 Mandate, 1 Stadtregierer:in

: 14,9 Prozent; 7 Mandate, 1 Stadtregierer:in FPÖ : 12,0 Prozent; 5 Mandate, 1 Stadtregierer:in

: 12,0 Prozent; 5 Mandate, 1 Stadtregierer:in SPÖ : 5,6 Prozent; 2 Mandate

: 5,6 Prozent; 2 Mandate NEOS: 4,9 Prozent, 2 Mandate Alle weiteren Fraktionen haben den Einzug in den Gemeinderat mit ihrem Wahlergebnis verpasst. Die Wahlbeteiligung lag bei der Gemeinderatswahl 2026 bei 54,17 Prozent. Quelle: Stadt Graz

Doris Kampus tritt nach Wahlniederlage zurück

Besonders deutlich fiel das Minus bei der SPÖ aus. Die Sozialdemokraten erreichen lediglich 5,63 Prozent und verlieren damit einen erheblichen Teil ihrer bisherigen Unterstützung (-3,90). Die Partei wird künftig nur noch mit zwei Mandaten im Gemeinderat vertreten sein. Die Partei reagierte auf die Wahlniederlage mit einer Neuaufstellung, Spitzenkandidatin Doris Kampus trat noch am Montag zurück. 5 Minuten berichtete: SPÖ-Neuaufstellung nach Graz-Wahl: Doris Kampus tritt zurück.

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Elke Kahr bei den Vorzugsstimmen klar auf Platz 1

Die Wahl am 28. Juni beendete einen intensiven Wahlkampf in der steirischen Landeshauptstadt. Die KPÖ konnte sich dabei klar durchsetzen und bleibt stärkste Kraft im Grazer Gemeinderat. Auch bei den Vorzugsstimmen liegt Elke Kahr vorne: 6.409 Wählerinnen und Wähler gaben ihr zusätzlich ihre Unterstützung.

So punkteten die anderen Spitzenkandidaten

Hinter Kahr folgt ÖVP-Spitzenkandidat Kurt Hohensinner mit 2.963 Vorzugsstimmen. Bei den Grünen erhielt Judith Schwenter 1.469 zusätzliche Stimmen. Für die FPÖ sammelte Listenerster René Apfelknab mit 1.058 die meisten Vorzugsstimmen. Was bemerkenswert hervorsticht: Auch Landeshauptmann Mario Kunasek, der auf der FPÖ-Liste ganz am Ende gereiht war, erhielt 72 Vorzugsstimmen. Bei SPÖ und Neos konnten ebenfalls die jeweiligen Listenersten punkten: Doris Kampus kam auf 349, Philipp Pointner auf 236 Vorzugsstimmen. Was ebenfalls hervorzuheben ist: Fünf ÖVP-Kandidaten schaffen den Einzug in den Gemeinderat nicht nur über die Listenreihung, sondern auch dank ihrer Vorzugsstimmen.