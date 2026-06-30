Grazer Univiertel: 93-Jähriger kracht beim Abbiegen in Radfahrerin

Am Dienstag, dem 30. Juni 2026, kam es in Graz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Wagen und einem Fahrrad. Die 38-jährige Radfahrerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Gegen 9 Uhr fuhr ein 93-Jähriger mit seinem Wagen auf der Liebiggasse und beabsichtigte, nach links in die Heinrichstraße einzubiegen. Vor der Kreuzung, an der für seine Fahrtrichtung das Verkehrszeichen „Vorrang geben“ angebracht ist, hielt er sein Fahrzeug aufgrund des Querverkehrs zunächst an. Zur selben Zeit fuhr die 38-jährige Radfahrerin auf der Heinrichstraße in nordöstliche Richtung und beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Nachdem der Querverkehr das Einfahren ermöglichte, setzte der 93-Jährige seine Fahrt fort. Dabei übersah er die Radfahrerin und kollidierte mit der linken Vorderecke seines Pkw mit dem Vorderrad des Fahrrades.

Radfahrerin stürzte

Die 38-Jährige kam zu Sturz, wobei in weiterer Folge auch ihr Fahrrad auf sie fiel. Die Radfahrerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz in das LKH Graz eingeliefert.