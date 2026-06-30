Kult-Liebesgeschichte in der Oper: Musical „Pretty Woman“ gastiert in Graz

Die berühmte Liebesgeschichte „Pretty Woman“ kommt als Musical nach Graz. Von 1. bis 12. Juli wird die Grazer Oper zur Bühne für Romantik, Glamour und große Emotionen.

Die Grazer Oper wird Anfang Juli zur Bühne für eine der bekanntesten Liebesgeschichten der Filmgeschichte. Die Vorlage könnte kaum prominenter sein: Der Film „Pretty Woman“ erreichte im deutschsprachigen Raum über elf Millionen Kinozuschauerinnen und -zuschauer und entwickelte sich rasch zum internationalen Kultklassiker. Hauptdarsteller Julia Roberts und Richard Gere wurden damit zu Weltstars. Auch der Titel-Song von Roy Orbison prägte eine ganze Ära und wurde mit einem Grammy ausgezeichnet. Nun wird die Geschichte rund um die ungleiche Beziehung von Vivian und Edward erstmals als Musical in Österreich gezeigt – mit Musik von Weltstar Bryan Adams.

Eine Liebe zwischen zwei Welten

Im Mittelpunkt steht die Begegnung zweier Menschen, die aus völlig unterschiedlichen Lebenswelten stammen: Edward ist ein erfolgreicher und wohlhabender Geschäftsmann, Vivian lebt in prekären Verhältnissen und arbeitet als Prostituierte. Aus diesem Kontrast entwickelt sich eine unerwartete Liebesgeschichte, die bis heute als zeitlos gilt. Die Produktion setzt dabei auf große emotionale Momente, Humor und eine Inszenierung voller Glanz und Glamour. Besonders ikonisch bleibt die Verwandlungsszene, in der Vivian ihre schwarzen Lackstiefel gegen das berühmte rote Kleid tauscht – ein Moment, der Filmgeschichte schrieb und auch auf der Musicalbühne für Wiedererkennung sorgen soll.

Vom Kultfilm zum Musical

Musikalisch setzt die Produktion auf eingängige Songs und große Melodien, die die Handlung begleiten. Die Musik von Bryan Adams bildet dabei den Rahmen für emotionale und leichtere Momente der Inszenierung. Insgesamt bringt die Bühnenfassung die bekannte Geschichte in ein neues Format.