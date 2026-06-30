Familienvater (42) starb durch Schuss: „Es war der schlimmste Tag für uns alle“

Nach einem tödlichen Jagdunfall in der Südsteiermark standen zwei Jäger vor dem Grazer Gericht. Ein 42-jähriger Familienvater wurde durch einen Schuss bei einer Waffenübergabe getroffen und starb.

Vor dem Landesgericht Graz ist am Dienstag ein tragischer Jagdunfall aufgearbeitet worden, der sich Anfang des Jahres in der Südsteiermark ereignet hatte. Zwei Männer im Alter von 36 und 57 Jahren mussten sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Tödlicher Schuss

Der Vorfall spielte sich im Zusammenhang mit einer Wildschweinjagd ab, bei der ein 42-jähriger Familienvater aus der Südsteiermark ums Leben kam. Nach einer Schussabgabe auf ein Wildtier, das zunächst flüchtete, kam es zu einer gemeinsamen Nachsuche mit den späteren Beteiligten. Im Zuge dieser Situation wurde eine Jagdwaffe zwischen den Männern weitergereicht. Das Gewehr war dabei nicht ausreichend gesichert. In weiterer Folge kam es zu einem folgenschweren Schuss, der den 42-Jährigen tödlich am Hals traf.

Waffenübergabe als zentraler Punkt im Verfahren

Im Gerichtssaal stand vor allem die Frage im Mittelpunkt, wie es bei der Übergabe der Waffe zu dem Schuss kommen konnte. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass der Umgang mit dem Jagdgewehr nicht den notwendigen Sicherheitsstandards entsprochen habe. Besonders kritisch gesehen wurde, dass der Sicherungszustand der Waffe nicht überprüft worden sein soll. Die Verteidigung verwies hingegen auf den sogenannten Vertrauensgrundsatz. Man gehe bei einer Übergabe grundsätzlich davon aus, dass eine Waffe gesichert sei, wurde argumentiert.

Emotional aufgeladener Prozess

Der Prozess war von starker emotionaler Belastung geprägt. Angehörige des Opfers verfolgten die Verhandlung im voll besetzten Saal, mehrfach war leises Weinen zu hören. Die Tragweite des Falls, der Tod eines zweifachen Familienvaters, war während der gesamten Verhandlung spürbar. Auch die Angeklagten zeigten sich sichtlich betroffen und äußerten sich reumütig. Beide sprachen von einem tragischen Unglück und entschuldigten sich bei der Familie des Verstorbenen.

Gericht sieht grobe Sorgfaltspflichtverletzung

Das Gericht kam schließlich zu dem Schluss, dass im Umgang mit der Waffe gravierende Fehler passiert seien. Laut Urteil habe die Gefahrensituation im Rahmen der Jagd besondere Sorgfalt erfordert, die jedoch nicht ausreichend eingehalten worden sei. Beide Männer wurden daher schuldig gesprochen: Der Erstangeklagte erhielt eine Geldstrafe von 7.200 Euro sowie eine bedingte Haftstrafe von sechs Monaten, sein Jagdkollege wurde zu einer Geldstrafe von 4.500 Euro verurteilt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.