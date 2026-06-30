Hausgemachte Focaccia: Neues Bistro eröffnet nahe der Grazer TU

In der Grazer Münzgrabenstraße entsteht eine neue Adresse für schnelle, aber hochwertige Küche: Am 25. Juli 2025 eröffnet dort „Wozi – Bistro & Café“. Das Lokal befindet sich direkt neben der TU Graz in den Räumlichkeiten des ehemaligen „Maidas Soul Kitchen“. Das Konzept richtet sich an alle, die unterwegs schnell etwas essen möchten, aber trotzdem nicht auf Qualität verzichten wollen. Im Mittelpunkt steht eine Spezialität, die es in dieser Form in Graz bisher kaum gibt: frisch gebackene Focaccia-Sandwiches.

©Christian Schloffer / Alpha Shapes Die neuen Betreiber des ehemaligen Maidas Soul Kitchen gemeinsam mit Maida Ferizovic.

Focaccia als Herzstück

Die hausgemachte Focaccia bildet das Kernstück des Angebots. Zur Auswahl stehen unter anderem Varianten wie „Classic“ mit Landschinken, Cashew-Ricotta und Rucola, „Garden“ mit Grillgemüse und Ziegenkäse sowie „Caprese“ mit Burrata, Tomaten, Pesto und Rucola. Ergänzt wird das Sortiment durch weitere vegetarische und vegane Speisen, darunter Baguettes mit Karottenlachs oder Linsenlaibchen. Auch glutenfreie Optionen sollen angeboten werden.

Vom Frühstück bis zum Aperitivo

Der Tag im „Wozi“ startet mit Frühstück: Auf der Karte stehen etwa Croissants, warmes Porridge, Zimtschnecken, Brownies und Banana Bread. Dazu gibt es Kaffee, hausgemachten Chai und weitere Getränke. Am Nachmittag verändert sich das Konzept: Von Mittwoch bis Freitag wird aus dem Bistro eine kleine Aperitivo-Bar. Mit Vermouth, Spritz-Variationen, Aperol, dem eigenen „WOZI Spritz“ und kleinen Tapas soll ein entspannter Ausklang des Tages entstehen.

Hinter „Wozi“ stehen Romina und Gabriel

Gegründet wird das Lokal von Romina Barthold und Gabriel Ortet Boll. Während Romina für Betrieb, Küche und Produktion verantwortlich ist, kümmert sich Gabriel um Marketing und den öffentlichen Auftritt. Für Romina ist der Weg zum eigenen Bistro eine Rückkehr zu einer alten Leidenschaft. Schon früh entdeckte sie ihre Begeisterung fürs Kochen, absolvierte eine Kochausbildung in einem Hotel mit Haubenküche und wechselte später in die Organisation und Leitung von Zahnarztpraxen. Über 15 Jahre sammelte sie Erfahrung in Teamführung, Planung und Betriebsorganisation. Die Küche blieb jedoch ein wichtiger Teil ihres Lebens. Während der Corona-Zeit fand sie wieder zurück in die Gastronomie, arbeitete bei Caterings mit und ging später für ein veganes Fine-Dining-Projekt in die Schweiz. Dort lernte sie Gabriel kennen.

Gutes Essen in entspannter Atmosphäre

Auch Gabriel kommt aus der Gastronomie. Er absolvierte eine Kochlehre in einem Grazer Haubenlokal, arbeitete als Koch und Küchenchef und wechselte später in den Bereich Content und Marketing. Heute verbindet er beide Bereiche: Gastronomie-Erfahrung und digitale Kommunikation. Gemeinsam wollen die beiden mit „Wozi“ einen Ort schaffen, der bewusst unkompliziert bleibt – ein kleines „Wohnzimmer außer Haus“, wie sie selbst sagen. Ein Platz für Studierende, Berufstätige und Menschen aus dem Viertel, die zwischendurch gutes Essen in entspannter Atmosphäre suchen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2026 um 20:01 Uhr aktualisiert