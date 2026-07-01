Streit um Grazer Müllverbrennung: Jetzt entscheidet das Gericht

Die geplante Müllverbrennungsanlage in Graz sorgt für Diskussionen. Nach der Genehmigung des Großprojekts liegt der Fall nun beim Bundesverwaltungsgericht. Im Mittelpunkt stehen offene Fragen zur Müllmenge.

Mit dem geplanten „Energiewerk Graz“ soll künftig nicht wiederverwertbarer Restmüll thermisch verwertet werden. Gleichzeitig sollen Fernwärme und Strom für tausende Haushalte entstehen. Doch gegen den positiven Umweltverträglichkeitsbescheid (UVP) wurde nun Beschwerde eingebracht. Die GAW Group rund um Unternehmer Jochen Pildner-Steinburg, deren Grundstück an das Projekt grenzt, bezweifelt die Berechnungen der Energie Graz.

Kritik an Müllmengen und Verkehr

Kern der Beschwerde ist die Frage, ob tatsächlich genügend Restmüll aus Graz vorhanden ist, um die Anlage dauerhaft zu betreiben. Nach Ansicht der Beschwerdeführer müssten jährlich zusätzlich 50.000 bis 70.000 Tonnen Müll aus anderen Regionen angeliefert werden. Das hätte ihrer Auffassung nach auch Auswirkungen auf Verkehr, Lärm und Luftqualität. Ein vorgelegtes Gutachten geht von rund 10.000 zusätzlichen Lkw-Fahrten pro Jahr aus.

Energie Graz weist Vorwürfe zurück

Die Energie Graz widerspricht dieser Darstellung entschieden. Das Unternehmen verweist darauf, dass bereits heute große Mengen Rest- und Sperrmüll am Standort Sturzgasse behandelt werden. Mit dem neuen Energiewerk könnten diese Stoffströme künftig direkt vor Ort genutzt werden. Nach Angaben des Projektbetreibers wurde das Vorhaben über mehrere Jahre hinweg gemeinsam mit zahlreichen Fachleuten entwickelt. Sämtliche Gutachten seien im UVP-Verfahren umfassend geprüft worden. Auch der Vorwurf fehlerhafter Berechnungen werde zurückgewiesen. Mit der eingebrachten Beschwerde beschäftigt sich nun das Bundesverwaltungsgericht. Es wird prüfen, ob die Einwände gegen den Genehmigungsbescheid berechtigt sind oder ob das Projekt wie geplant umgesetzt werden kann. Das Energiewerk zählt zu den größten Infrastrukturvorhaben der Stadt Graz. Nach den derzeitigen Plänen soll die Anlage künftig bis zu 23.000 Haushalte mit Fernwärme und rund 15.000 Haushalte mit Strom versorgen. Zudem sollen laut Energie Graz jährlich rund 15.000 Tonnen CO₂ eingespart werden.