Nur ein Mandat Mehrheit: So schwierig wird das Regieren für Elke Kahr

Die ersten Gespräche mit den anderen Parteien stehen zwar noch aus, doch im Grazer Rathaus wird bereits intensiv über die künftige Regierungsbildung diskutiert, 5 Minuten hat vor der Wahl berichtet: Gemeinderatswahl Graz: Welche Koalitionen nach der Wahl möglich sind. Als wahrscheinlichste Variante gilt eine Zusammenarbeit von KPÖ und Grünen, die sogenannte Portugal-Koalition. Gemeinsam kommen beide Parteien auf 25 der 48 Mandate im Gemeinderat und damit auf die denkbar knappste Mehrheit.

Jede Stimme könnte entscheidend sein

Genau diese knappe Mehrheit birgt Herausforderungen. Fällt bei einer Gemeinderatssitzung auch nur ein Mandatar krankheitsbedingt oder aus beruflichen Gründen aus, könnte die Mehrheit bereits verloren gehen. Vor allem bei politisch umstrittenen Entscheidungen wird daher künftig jede einzelne Stimme zählen. Beobachter gehen davon aus, dass größere Projekte häufiger mit Oppositionsparteien abgestimmt werden müssen, um breite Mehrheiten zu sichern.

Opposition sieht sich nicht in einer Koalition

Nach dem historischen Wahldebakel der SPÖ steht dort zunächst der interne Neustart im Mittelpunkt. Der neue Grazer Parteivorsitzende Hannes Schwarz hat bereits angekündigt, die Partei neu aufzustellen. Eine Beteiligung an einer Koalition schließt die SPÖ aus. Auch die Neos sehen nach ihrem Wahlergebnis keinen Auftrag für eine Regierungsbeteiligung und wollen ihre Rolle als Oppositionspartei wahrnehmen. Eine Zusammenarbeit zwischen KPÖ und ÖVP gilt nach der Wahl ebenfalls als unwahrscheinlich. Inhaltlich liegen beide Parteien in vielen zentralen Fragen weit auseinander. Die FPÖ kommt für die KPÖ nach wie vor nicht als Koalitionspartner infrage.

Mehr Zusammenarbeit statt harter Fronten?

Mit der knappen Mehrheit könnte sich die politische Kultur im Grazer Gemeinderat verändern. Viele Vorhaben werden künftig wohl bereits im Vorfeld mit anderen Fraktionen abgestimmt werden müssen. Schon in der vergangenen Gemeinderatsperiode wurden zahlreiche Projekte, etwa im Bereich Kinderbetreuung oder Sportförderung, einstimmig beschlossen. Künftig könnte diese Form der Zusammenarbeit noch wichtiger werden.

Elke Kahr auch klare Siegerin bei den Vorzugsstimmen

Nicht nur bei der Wahl selbst, sondern auch bei den Vorzugsstimmen lag Bürgermeisterin Elke Kahr klar vorne. 6.409 Grazer schrieben ihren Namen auf den Stimmzettel. Damit erhielt sie mehr als doppelt so viele persönliche Stimmen wie ÖVP-Chef Kurt Hohensinner, der auf 2.963 Vorzugsstimmen kam, 5 Minuten hat berichtet: Graz-Wahl: Diese Kandidaten sammelten die meisten Vorzugsstimmen. Als einzige Partei hat die ÖVP bekanntlich ein Vorzugsstimmenmodell, das bedeutet, dass wer nach Listenplatz elf ist und Vorzugsstimmen hat, ein Mandat erhält. Insgesamt sind es fünf Mandate, die so vergeben werden können, diese sind: Peter Stöckler mit 331 Vorzugsstimmen, Georg Schröck-Weikhard mit 328 Stimmen, Erwin Wurzinger mit 319, Andreas Molnar mit 316 und Martin Marku mit 296 Stimmen. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn bei der ÖVP gilt unter Parteichef Kurt Hohensinner eine klare Regel: Wer in einem politischen Büro arbeitet, übernimmt kein Gemeinderatsmandat. Davon betroffen sind Peter Stöckler, Mitarbeiter im Büro von Stadträtin Claudia Unger, sowie Georg Schröck-Weikhard, der als Klubdirektor tätig ist. Hinzu kommt eine weitere Vorgabe: Ein Bezirksvorsteheramt und ein Gemeinderatsmandat sollen nicht gleichzeitig ausgeübt werden. Dennoch werden die Bezirksvorsteher Erwin Wurzinger (Mariatrost), Andreas Molnar (St. Leonhard) und Martin Marku (Liebenau) ihre durch Vorzugsstimmen errungenen Sitze im Gemeinderat antreten.