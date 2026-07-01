Achtung Betrug! Falsche Jobanzeigen der Stadt Graz kursieren im Netz

Wer derzeit in sozialen Netzwerken nach einem Job sucht, sollte besonders aufmerksam sein. Die Stadt warnt vor gefälschten Stellenanzeigen, die derzeit im Umlauf sind. Betroffen sind unter anderem angebliche Jobs beim Jugendamt.

Die Stadt Graz macht auf betrügerische Stellenausschreibungen aufmerksam, die aktuell über soziale Medien verbreitet werden. In den Anzeigen werden unter anderem „Stellen als Quereinsteiger – offizieller Dienst“ beworben. Besonders häufig wird dabei fälschlicherweise das Jugendamt der Stadt Graz genannt. Die Stadt stellt klar: Diese Inserate stammen nicht von der Stadt Graz.

Auf keinen Fall auf die Links klicken

Interessierte werden eindringlich davor gewarnt, auf die in den Beiträgen angeführten Links zu klicken oder persönliche Daten preiszugeben. Wer sich für eine Stelle bei der Stadt Graz interessiert, sollte ausschließlich die offiziellen Kanäle nutzen. Alle aktuellen Stellenausschreibungen der Stadt Graz werden ausschließlich auf der offiziellen Website graz.at/jobs veröffentlicht. Die Stadt empfiehlt, verdächtige Beiträge in sozialen Medien zu ignorieren und im Zweifel immer direkt auf der offiziellen Jobplattform nachzusehen.