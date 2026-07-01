Grazer Ärzte warnen: Energydrinks können Kinderherzen aus dem Takt bringen

Energydrinks gehören für viele Jugendliche zum Alltag. Doch genau davor warnen jetzt Kinderkardiologen der MedUni Graz. Eine aktuelle Auswertung zeigt: Zu viel Koffein kann bei jungen Menschen Herzrhythmusstörungen auslösen.

Ob vor der Schule, beim Sport oder zum Lernen: Energydrinks werden von vielen Jugendlichen regelmäßig konsumiert. Die enthaltenen hohen Koffeinmengen können jedoch ernsthafte Folgen haben, wie Fachärzte der Medizinischen Universität Graz betonen. Für ihre wissenschaftliche Übersichtsarbeit werteten die Experten internationale Studien und Fallberichte aus. Dabei stießen sie auf 39 dokumentierte Fälle, in denen Jugendliche nach dem Konsum von koffeinhaltigen Getränken, Tabletten oder Pulvern Herzrhythmusstörungen oder auffällige Veränderungen im EKG entwickelten.

Besonders Jugendliche können empfindlich reagieren

Die Betroffenen waren zwischen 13 und 18 Jahre alt. Laut den Forschern reichen die Beschwerden von Herzrasen bis hin zu schwerwiegenden Herzrhythmusstörungen. Vor allem Jugendliche, die hohe Koffeinmengen nicht gewohnt sind oder bereits eine Herzerkrankung haben, könnten besonders gefährdet sein. Die Experten betonen jedoch auch: Nicht jede Tasse Kaffee oder jeder Schluck eines koffeinhaltigen Getränks ist automatisch problematisch. Entscheidend sei vor allem die konsumierte Menge.

Energydrinks, Pulver und Tabletten im Fokus

Neben klassischen Energydrinks können auch koffeinhaltige Pulver oder Tabletten zu einer sehr hohen Koffeinaufnahme führen. Zusätzlich enthalten viele Produkte weitere Stoffe wie Taurin, Guarana oder Ginseng, deren Zusammenspiel noch nicht vollständig erforscht ist. Besonders riskant kann es werden, wenn Energydrinks gemeinsam mit Alkohol konsumiert werden. Dadurch können sich unerwünschte Wirkungen auf das Herz zusätzlich verstärken.

Ärzte fordern mehr Aufklärung

Die Grazer Kinderkardiologen sehen deshalb Handlungsbedarf. Sie fordern mehr Bewusstsein für die möglichen Risiken und sprechen sich für verstärkte Präventionsmaßnahmen aus. Eltern sollten mit ihren Kindern über den Konsum von Energydrinks sprechen und insbesondere jüngere Jugendliche dafür sensibilisieren, dass die Getränke keine harmlosen Durstlöscher sind. Wer nach dem Konsum Herzrasen, Schwindel, Brustschmerzen oder andere Beschwerden bemerkt, sollte diese ärztlich abklären lassen. Die Botschaft der Grazer Experten ist klar: Energydrinks sind kein harmloser Muntermacher, besonders für Kinder und Jugendliche kann ein übermäßiger Konsum zur Gefahr für das Herz werden.