Koalitionspoker in Graz: Elke Kahr startet jetzt die entscheidenden Gespräche

Nur wenige Tage nach der Gemeinderatswahl wird es im Grazer Rathaus ernst. Bürgermeisterin Elke Kahr hat heute die ersten Gespräche mit allen im Gemeinderat vertretenen Parteien gestartet.

Heute starteten die ersten Sondierungsgespräche mit den anderen Rathausparteien. Mit dabei sind Vertreter von ÖVP, Grünen, FPÖ, SPÖ und NEOS.

Heute starteten die ersten Sondierungsgespräche mit den anderen Rathausparteien. Mit dabei sind Vertreter von ÖVP, Grünen, FPÖ, SPÖ und NEOS.

Nach ihrem klaren Wahlsieg nimmt die KPÖ die Regierungsbildung in Angriff. Am Mittwoch starteten die ersten Sondierungsgespräche mit den anderen Rathausparteien. Mit dabei sind Vertreter von ÖVP, Grünen, FPÖ, SPÖ und NEOS. Für jedes Gespräch sind ein bis zwei Stunden vorgesehen. Ziel ist es, zunächst auszuloten, welche inhaltlichen Gemeinsamkeiten bestehen und welche Form einer künftigen Zusammenarbeit möglich ist.

Kahr setzt auf Gespräche mit allen Parteien

Die ersten Verhandlungen führt Bürgermeisterin Elke Kahr gemeinsam mit den beiden KPÖ-Stadträten Robert Krotzer und Manfred Eber. In einer zweiten Runde sollen größere Verhandlungsteams hinzukommen, darunter Klubchefin Sahar Mohsenzada, Gemeinderätin Daniela Gamsjäger-Katzensteiner und Büroleiter Hanno Wisiak. Die KPÖ betont, dass die Gespräche zwar zügig, aber ohne unnötigen Zeitdruck geführt werden sollen.

Portugal-Koalition gilt als wahrscheinlich

Rechnerisch gibt es mehrere Möglichkeiten für eine Mehrheit im neuen Grazer Gemeinderat. Als wahrscheinlichste Variante gilt derzeit eine Koalition zwischen KPÖ und Grünen. Gemeinsam verfügen beide Parteien über 25 der insgesamt 48 Mandate und damit über die knappest mögliche Mehrheit, 5 Minuten hat berichtet: Nur ein Mandat Mehrheit: So schwierig wird das Regieren für Elke Kahr. Eine Zusammenarbeit mit der ÖVP wäre mathematisch ebenfalls möglich, gilt politisch derzeit jedoch als wenig wahrscheinlich. Bürgermeisterin Kahr hatte bereits am Wahlabend angekündigt, mit allen Parteien Gespräche führen zu wollen.

Auch bei den anderen Parteien laufen Beratungen

Während die KPÖ bereits sondiert, ziehen auch die übrigen Parteien erste Konsequenzen aus dem Wahlergebnis. Besonders groß ist der Umbruch bei der SPÖ: Nach dem historischen Wahldebakel trat Spitzenkandidatin Doris Kampus zurück. Die Führung der Grazer SPÖ übernimmt künftig Hannes Schwarz, der einen umfassenden Neustart angekündigt hat. Auch FPÖ und NEOS beraten intern über ihre künftige Ausrichtung. Bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Grazer Gemeinderats bleibt noch Zeit. Diese ist für 27. August angesetzt. Bis dahin dürfte feststehen, welche Parteien künftig gemeinsam Verantwortung für die Landeshauptstadt übernehmen.