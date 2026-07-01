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/ ©Stadt Graz/Foto Fischer
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man das Noppelbad in Graz.
Ab Freitag, 3. Juli, ist das Freibad wieder täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Graz
01/07/2026
Ab Freitag

Gratis-Abkühlung in Graz: Beliebtes Freibad öffnet wieder seine Tore

Rechtzeitig zum Ferienbeginn gibt es in Graz gute Nachrichten für Familien: Das beliebte Noppelbad in Eggenberg öffnet ab Freitag, 3. Juli, wieder seine Tore. Der Eintritt bleibt den ganzen Sommer über kostenlos.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(190 Wörter)
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Wenn die Temperaturen steigen, wird das Noppelbad, in der Gaswerkstraße in Graz-Eggenberg, wieder zum beliebten Treffpunkt für Familien. Ab Freitag, 3. Juli, ist das Freibad wieder täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Bis September können Besucher das Angebot kostenlos nutzen. Vor allem Familien mit kleineren Kindern schätzen das Bad wegen seines flachen Beckens, der großen Liegewiesen und der zahlreichen schattigen Plätze.

Kostenloses Sommerangebot für Familien

Bürgermeisterin Elke Kahr betont die Bedeutung des Angebots: „Besonders an heißen Sommertagen ist das Noppelbad für viele Familien mit kleinen Kindern ein schöner Ort zum Abkühlen. Der Sommer soll für alle Kinder und Familien schöne Erlebnisse bereithalten – unabhängig vom Einkommen. Dass das Noppelbad kostenlos genutzt werden kann, leistet einen Beitrag dazu.“ Auch Beteiligungsstadtrat Manfred Eber hebt den sozialen Aspekt hervor: „Gerade in Zeiten, in denen für viele Familien jeder Euro zählt, ist ein kostenloses Freizeitangebot wie das Noppelbad für Kinder besonders wichtig. Es freut mich sehr, dass wir dieses Angebot auch heuer wieder ermöglichen können.“

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