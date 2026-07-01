Krebspatientin prägte neue Onkologie-Ambulanz in Graz

Am LKH-Univ. Klinikum Graz wurde die Onkologie-Ambulanz neu gestaltet. Die Idee dazu kam von einer Frau, die selbst wusste, wie schwer der Weg durch eine Krebserkrankung sein kann.

Für viele Menschen beginnt ein Termin in der Onkologie nicht erst im Behandlungszimmer. Er beginnt oft schon mit einem flauen Gefühl im Bauch, mit Warten, Hoffen und der Angst vor dem nächsten Befund. Simone Kovac kannte diese Momente aus eigener Erfahrung. Die Krebspatientin und Innenarchitektin wusste, wie belastend Untersuchungen, Therapien und lange Wartezeiten sein können. Aus genau diesem Erleben heraus entwickelte sie ein Gestaltungskonzept für die Onkologie-Ambulanz am LKH-Univ. Klinikum Graz. Ihr Wunsch: ein Ort, der nicht kalt wirkt, sondern Menschen in einer schweren Zeit ein Stück Ruhe gibt.

Mehr als nur Wände

Nun wurde die neugestaltete Ambulanz offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Für viele Patientinnen und Patienten ist sie kein Ort, den man nur einmal betritt. Manche kommen über Monate, andere sogar über Jahre immer wieder hierher. Rund 27.000 Patientenkontakte werden jedes Jahr in der onkologischen Bestellambulanz verzeichnet. Dort geht es um Diagnostik, Beratung und ambulante Krebstherapien. Zwischen Untersuchungen, Gesprächen und Therapien soll die neue Umgebung nun helfen, Anspannung ein wenig kleiner zu machen.

Umbau mit Herz

Möglich wurde das Projekt durch den Verein für Krebskranke am Uniklinikum Graz, zahlreiche Sponsorinnen und Sponsoren sowie viele private Spenderinnen und Spender. Umgesetzt wurde die Neugestaltung bei laufendem Ambulanzbetrieb. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten blieb während der gesamten Bauphase uneingeschränkt aufrecht. Für Betriebsdirektor Bernd Leinich zeigt das Projekt, worum es in der Onkologie neben moderner Medizin auch geht: „Medizinische Spitzenversorgung umfasst mehr als Diagnostik und Therapie. Gerade in der Onkologie ist es wichtig, Patientinnen und Patienten in einer Umgebung zu begleiten, die Sicherheit, Zuversicht und Menschlichkeit vermittelt.“

©LKH-Univ. Klinikum Graz Erste Reihe, von links: Univ.-Prof. Dr. Philipp Jost, Leiter der Klinischen Abteilung für Onkologie und der Universitären Palliativmedizinischen Einrichtung, Sponsorin Claudia Repnik (Steiermärkische Sparkasse), Dr. Bernd Leinich, Betriebsdirektor des LKH-Univ- Klinikum Graz, Sponsor Univ. Prof. Dr. Dieter H. M. Szolar (Diagnostikum Graz) Zweite Reihe, von links: Dr. Franz Unterasinger, Präsident des Vereins für Krebskranke am Uniklinikum Graz, Baumeister Wolfgang Fortmüller, Sponsor Hans Roth (Saubermacher AG), Mag. Elisabeth Andritsch, Klinische Psychologin und Vizepräsidentin des Vereins für Krebskranke, Pflegedirektorin Mag. Gabriele, Möstl, Univ. Prof. Dr. Thomas Bauernhofer, Klinische Abteilung für Onkologie am Uniklinikum Graz

Ruhe im Warteraum

Gerade die Wartezeit kann für Betroffene und ihre Angehörigen besonders schwer sein. Die Gedanken kreisen, jedes Gespräch kann viel bedeuten, jede Minute fühlt sich lang an. Deshalb wurde bei der Neugestaltung bewusst auf eine Atmosphäre gesetzt, die Orientierung gibt und Geborgenheit vermittelt. Klinische Psychologin Elisabeth Andritsch beschreibt es so: „Unsere Idee war es, einen Ort zu schaffen, der die Anspannung unserer Patientinnen und Patienten in der Wartezeit reduziert. Sie und ihre Angehörigen sind mit vielen Stressfaktoren konfrontiert und da kann eine wohltuende räumliche Umgebung in der Klinik ein bedeutendes Puzzleteilchen sein: Sicherheit zu vermitteln, Orientierung zu geben und dabei zu helfen, eine belastende Situation besser zu bewältigen.“

Ein Zeichen bleibt

Die neue Ambulanz knüpft an einen Gedanken an, der am LKH-Univ. Klinikum Graz schon länger sichtbar ist. Bereits die von Friedensreich Hundertwasser gestaltete onkologische Station machte das Klinikum europaweit als Vorreiter einer patientenorientierten Krankenhausgestaltung bekannt. Auch die neuen Räume werden wissenschaftlich begleitet: Untersucht wird, wie Patientinnen und Patienten sie wahrnehmen und welchen Einfluss die Gestaltung auf ihr Wohlbefinden während des Ambulanzaufenthalts hat. Für Univ.-Prof. Dr. Philipp Jost ist klar: „Medizinische Innovationen und moderne Therapien sind wesentliche Bestandteile der Onkologie. Ebenso wichtig ist aber die Frage, wie wir Menschen während ihrer Behandlung begleiten.“ Von Simone Kovac bleibt ein Gedanke, der den neuen Räumen ihre Haltung gibt: „Farbe einzusetzen hat nichts mit Mut zu tun, sondern mit Haltung.“