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/ ©Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe bei einem Einsatz.
Schüler der MS & ORG Laßnitzhöhe reagierten nach dem TukTuk-Unfall schnell und verständigten sofort ihre Lehrer.
Laßnitzhöhe/Graz-Umgebung
01/07/2026
Ins LKH geflogen

TukTuk-Unfall in Graz-Umgebung: Schüler reagierten sofort

Schüler bemerkten in Laßnitzhöhe einen TukTuk-Unfall und reagierten sofort: Sie holten Lehrer, die Erste Hilfe leisteten und die Rettungskette in Gang setzten.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(209 Wörter)
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Per Sirenenalarm wurde die Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe Mittwochvormittag, dem 1. Juli, zu einem Verkehrsunfall im Ortsgebiet gerufen. Gemeldet wurde ein Unfall mit einer verletzten Person. Die Feuerwehr rückte umgehend mit dem LFB-A und dem TLFA-3000 aus. Vor Ort übernahm Einsatzleiter LM Martin Lechner die Lageerkundung. Am Unfallort zeigte sich: Eine Person verunfallte mit einem sogenannten TukTuk. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und bereits vom Roten Kreuz versorgt. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug ab, damit alle Einsatzkräfte gefahrlos arbeiten konnten. Danach unterstützten die Kameraden den Rettungsdienst und den Notarzt bei der Versorgung.

Per Hubschrauber ins LKH Graz geflogen

Nach der Erstversorgung wurde die verunfallte Person mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht. Für die Feuerwehr war der Einsatz damit aber noch nicht beendet. Das TukTuk wurde anschließend mit einem Traktor geborgen. Danach wurde auch die Unfallstelle gereinigt.

Schüler setzten Rettungskette in Gang

Besonders hervorgehoben wird von der Feuerwehr das Verhalten der MS & ORG Laßnitzhöhe. Schüler hatten den Unfall bemerkt und sofort ihre Lehrer verständigt. Diese setzten die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe. Währenddessen stellten sich Schüler an der Straße auf, um die Einsatzkräfte einzuweisen.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe |
Die FF Laßnitzhöhe sicherte das verunfallte TukTuk, unterstützte die Rettungskräfte und reinigte anschließend die Unfallstelle.
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