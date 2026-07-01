TukTuk-Unfall in Graz-Umgebung: Schüler reagierten sofort

Per Sirenenalarm wurde die Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe Mittwochvormittag, dem 1. Juli, zu einem Verkehrsunfall im Ortsgebiet gerufen. Gemeldet wurde ein Unfall mit einer verletzten Person. Die Feuerwehr rückte umgehend mit dem LFB-A und dem TLFA-3000 aus. Vor Ort übernahm Einsatzleiter LM Martin Lechner die Lageerkundung. Am Unfallort zeigte sich: Eine Person verunfallte mit einem sogenannten TukTuk. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und bereits vom Roten Kreuz versorgt. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug ab, damit alle Einsatzkräfte gefahrlos arbeiten konnten. Danach unterstützten die Kameraden den Rettungsdienst und den Notarzt bei der Versorgung.

Per Hubschrauber ins LKH Graz geflogen

Nach der Erstversorgung wurde die verunfallte Person mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht. Für die Feuerwehr war der Einsatz damit aber noch nicht beendet. Das TukTuk wurde anschließend mit einem Traktor geborgen. Danach wurde auch die Unfallstelle gereinigt.

Schüler setzten Rettungskette in Gang

Besonders hervorgehoben wird von der Feuerwehr das Verhalten der MS & ORG Laßnitzhöhe. Schüler hatten den Unfall bemerkt und sofort ihre Lehrer verständigt. Diese setzten die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe. Währenddessen stellten sich Schüler an der Straße auf, um die Einsatzkräfte einzuweisen.