Bim und Bus betroffen: Demo sorgt für Stopps in Graz

Wer am Samstag in Graz mit Bim oder Bus unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen: Wegen einer Versammlung kommt es am 4. Juli in der Innenstadt zu Anhaltungen bei mehreren Linien.

In Graz kann es am Samstag, 4. Juli 2026, zwischen ca. 14.45 und ca. 16 Uhr zu Öffi-Anhaltungen kommen. Grund dafür ist eine Versammlung in der Innenstadt. Sie beginnt laut Holding Graz um 14 Uhr am Hauptplatz. Gegen 14.50 Uhr setzt sich der Versammlungszug in Bewegung. Die Route führt vom Hauptplatz über Herrengasse, Opernring, Burggasse, Hofgasse, Freiheitsplatz, Hartiggasse, Karmeliterplatz und Sporgasse wieder zum Hauptplatz.

Bims stehen kurz still

Betroffen sind zuerst die Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5 und 7. In der Zeit von ca. 14.50 bis ca. 15.20 Uhr kommt es in der Herrengasse zu Anhaltungen. Wer dort mit der Bim unterwegs ist, sollte also mehr Zeit einplanen. Die Anhaltungen hängen mit dem Verlauf der Versammlung zusammen.

Auch Bus-Linie 30 betroffen

Auch die Buslinie 30 kann nicht durchgehend wie gewohnt fahren. Zwischen ca. 15.30 und ca. 16 Uhr kommt es im Bereich Burggasse, Freiheitsplatz und Karmeliterplatz zu Anhaltungen. Laut Holding Graz werden fallweise einzelne Kurse über die Glacisstraße umgeleitet. Für Fahrgäste kann das bedeuten, dass sich die Fahrt verzögert.

Zurück zum Platz

Später sind erneut die Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5 und 7 betroffen. Von ca. 15.50 bis ca. 16 Uhr kommt es im Bereich Sporgasse und Hauptplatz zu Anhaltungen. Damit betrifft die Versammlung mehrere wichtige Punkte in der Grazer Innenstadt. Besonders rund um den Hauptplatz solltest du daher am Samstagnachmittag mit Wartezeiten rechnen. Die Holding Graz weist darauf hin, dass sich die Zeiten noch ändern können. Wörtlich heißt es: „Alle Zeitangaben sind nur geschätzt und können sich aufgrund von Vorkommnissen während der Versammlung ändern.“ Wer am Samstag mit den Öffis in die Innenstadt fährt, sollte das bei der Planung beachten.