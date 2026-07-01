NEOS Graz: Verena Garber und Philipp Pointner übernehmen Mandate

Nach der Grazer Gemeinderatswahl ziehen Verena Garber und Philipp Pointner für die NEOS in den Gemeinderat ein. Die Partei will weiter auf Kontrolle, Transparenz und Reformen setzen.

In Graz stehen bei den NEOS nach der Gemeinderatswahl die nächsten Schritte fest. Verena Garber und Philipp Pointner übernehmen die Mandate im Grazer Gemeinderat. Für die Partei ist klar: Auch in der neuen Periode soll es eine starke pinke Stimme geben. Im Mittelpunkt stehen Kontrolle, Transparenz und Reformen. Philipp Pointner wird weiterhin die Fraktion im Gemeinderat leiten.

Mehr Kontrolle

Pointner sieht die Rolle der NEOS vor allem als Kontrollkraft im Gemeinderat. „Wir wollen auch in Zukunft jene Kraft im Gemeinderat sein, die genau hinschaut, Missstände aufdeckt und den Finger in die Wunde legt, wenn andere lieber wegschauen. Gleichzeitig kämpfen wir weiter für das, was Graz wirklich braucht: eine Mission Deutsch, mehr Unterstützung für Schulen, eine Fixplatzgarantie in der Kinderbetreuung und eine Stadt, die endlich wieder in ihre Zukunft investiert, statt den Stillstand zu verwalten.“ Damit setzt die Fraktion weiter auf Themen, die aus ihrer Sicht für Graz wichtig sind.

Fokus auf Wirtschaft

Verena Garber will ihren Schwerpunkt im Gemeinderat besonders auf Wirtschaft und Innovation legen. Sie spricht sich für bessere Bedingungen für Menschen aus, die in Graz Unternehmen führen oder Arbeitsplätze schaffen. „Graz braucht mehr Mut zu wirtschaftlicher Erneuerung, weniger bürokratische Hürden und bessere Rahmenbedingungen für Unternehmerinnen und Unternehmer, die Arbeitsplätze schaffen und in diese Stadt investieren wollen“, so Garber. Damit verbindet sie ihr Mandat mit dem Ziel, Graz als Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln.

Stadtpartei stärken

Neben ihrer Arbeit im Gemeinderat übernimmt Garber auch Verantwortung innerhalb der Partei. Das Landesteam hat sie beauftragt, die strukturelle und organisatorische Leitung der Grazer Stadtpartei zu übernehmen. Diese Funktion war zuvor unbesetzt. Garber will die Stadtpartei breiter aufstellen und mehr Menschen einbinden. „Gleichzeitig wollen wir unsere Stadtpartei strukturell weiter stärken, breiter aufstellen und noch mehr Menschen einbinden, die Graz verändern wollen.“