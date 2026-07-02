Alles oder nichts: Graz Giants kämpfen ums Halbfinale

In Graz-Eggenberg geht es am Samstag um den Einzug ins Halbfinale: Die Graz Giants treffen in der Wildcard-Runde auf die Salzburg Ducks. Für Fans gibt es schon ab 14 Uhr Programm.

Für die Graz Giants beginnt am Samstag, dem 4. Juli 2026, die heiße Phase der Saison. Im Wildcard-Playoff der Austrian Football League empfangen die Grazer die Salzburg Ducks. Gespielt wird im ASKÖ Stadion Eggenberg in Graz. Spielbeginn ist um 16 Uhr, Einlass ist bereits ab 14 Uhr.

Heimvorteil

Die Graz Giants gehen mit Rückenwind in dieses Duell. Sie haben den Grunddurchgang auf Platz drei beendet. Ihre Bilanz: sieben Siege und drei Niederlagen. Damit haben sie sich das Heimrecht für die Wildcard-Runde gesichert.

Gegner aus Salzburg

Die Salzburg Ducks kommen als Sechster nach Graz. Sie haben sich mit zwei Siegen und acht Niederlagen für die Playoffs qualifiziert. Für beide Teams ist klar: Wer verliert, für den ist die Saison vorbei. Wer gewinnt, steht im Halbfinale.

Blick nach vorne

Sollten sich die Graz Giants durchsetzen, wartet am 12. Juli auswärts das Halbfinale gegen die Prague Black Panthers. Gewinnen hingegen die Salzburg Ducks, treffen sie in der nächsten Runde auf die Danube Dragons. Nach einem schwierigen Saisonstart konnten sich die Giants Schritt für Schritt steigern. Jetzt soll vor heimischem Publikum der nächste Schritt in Richtung Meisterschaft gelingen. Head Coach Stefan Pokorny blickt zuversichtlich auf das Spiel: „Nach dem etwas holprigen Start in die Saison haben wir eine solide Regular Season gespielt und uns damit das Heimrecht in den Wildcards bzw. den 3. Platz gesichert. Mit dem Publikum im Rücken wollen wir uns für die nächste Runde qualifizieren.“