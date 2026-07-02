Neue Mur-Brücke: 280-Tonnen-Koloss ist jetzt in Graz angekommen

Die ersten Teile des neuen Pongratz-Moore-Stegs werden in diesen Tagen per Schwertransport nach Graz gebracht. Im August soll die fast 300 Tonnen schwere Brücke spektakulär über die Mur gehoben werden.

Auf der Baustelle des neuen Pongratz-Moore-Stegs steht ein entscheidender Meilenstein bevor. Heute in der Nacht wurden die ersten beiden Stahlsegmente aus Kärnten nach Graz geliefert. Die tonnenschweren Transporte rollten über die Wiener Straße direkt zur Baustelle. Jedes einzelne Brückenteil ist 33 Meter lang und bringt rund 70 Tonnen auf die Waage. Insgesamt wird das Tragwerk am Ende rund 280 Tonnen Stahl umfassen.

„Dieser Steg fehlt den Menschen“

Für viele Grazer ist der Neubau längst überfällig. Besonders in den Bezirken Andritz und Gösting wird die Verbindung über die Mur seit Jahren vermisst. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner sagt: „Ich weiß, wie sehr dieser Steg den Menschen in Andritz und Gösting fehlt. Das Projekt ist außergewöhnlich anspruchsvoll, mit wasserrechtlichen und naturschutzrechtlichen Auflagen, Hochwasserschutz, zahlreichen Leitungen und schwierigen Platzverhältnissen. Umso mehr freut es mich, dass es sichtbar vorangeht.“ Sie betont außerdem: „Mit dem neuen Pongratz-Moore-Steg schaffen wir eine moderne, breite und barrierefreie Verbindung für alle, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ende dieses Jahres steht diese wichtige Verbindung den Grazerinnen endlich wieder zur Verfügung.“

Millimeterarbeit für den Schwertransport

Der Transport der riesigen Stahlteile ist eine logistische Herausforderung. Damit die Spezialfahrzeuge überhaupt um die Kurve kommen, musste an der Kreuzung Wiener Straße/Schippinger Straße sogar ein Lichtmast versetzt werden. Neben der Mur wurden die einzelnen Segmente zunächst in einem provisorischen „Trockendock“ zusammengesetzt und verschweißt. Anschließend erhält die Brücke ihren Korrosionsschutz und später ihre markante dunkelrote Farbgebung.

Im August soll die Brücke „fliegen“

Der spektakulärste Moment steht allerdings noch bevor. Bereits im August soll das fast 300 Tonnen schwere Tragwerk mit einem Spezialkran in einem einzigen Hebevorgang auf seine endgültige Position über der Mur gesetzt werden. Dafür kommt einer der leistungsstärksten Kräne Österreichs nach Graz. Er kann Lasten von rund 300 Tonnen bewegen und wird eigens in Einzelteilen angeliefert und vor Ort aufgebaut. Nach dem Einheben folgen der Einbau der Versorgungsleitungen, die Montage der Beleuchtung sowie die Gestaltung der Wege und Grünflächen rund um den neuen Steg. Wenn alles nach Plan verläuft, soll der Pongratz-Moore-Steg noch bis Ende 2026 fertiggestellt werden.