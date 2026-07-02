Österreich gegen Spanien: Hier kannst du das WM-Spiel in Graz live sehen

Wenn Österreich heute Abend bei der Fußball-WM auf Spanien trifft, verwandeln sich zahlreiche Lokale und Veranstaltungsorte in Fan-Zonen. Hier gibt's das Spiel live, inklusive besonderer Kulinarik und WM-Stimmung.

Um 21 Uhr wartet auf Österreich eines der bisher wichtigsten Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft. Der Gegner heißt Spanien und viele Fans wollen das Match gemeinsam verfolgen. Zwar gibt es heuer kein großes zentrales Public Viewing in Graz, dafür laden zahlreiche Lokale, Gastgärten und sogar ein Kino zum gemeinsamen Mitfiebern ein.

Fußball auf der großen Leinwand

Wer das Spiel in klimatisierter Atmosphäre erleben möchte, wird im Annenhof-Kino fündig. Dort wird die Begegnung auf der großen Leinwand übertragen. Aufgrund des großen Andrangs bei den bisherigen WM-Spielen wurden zusätzliche Vorstellungen und weitere Kinos ins WM-Programm aufgenommen. Auch zahlreiche Grazer Gastgärten öffnen ihre Türen für Fußballfans.

Mit dabei sind unter anderem: Schlossberg-Biergarten

Café Mitte am Karmeliterplatz

Parkhouse und Promenade im Stadtpark

Gösser Bräu

Steingarten beim Jakominiplatz

Viertel 4

Dizzy’s

Färberei

Kunsthauscafé

Martin Auer im Schillerhof

SportsBar „Das Eggenberg“ beim Stadion Liebenau

SchauMaZam Live-Arena im Eisstadion

Fußball trifft Kulinarik

Kulinarische Angebote und gute Stimmung

Viele Betriebe verbinden das WM-Spiel mit besonderen Angeboten. Im Kaiserfeld stehen spanische Tapas und österreichische Spezialitäten auf der Karte. Das San Pietro sowie das DobTen servieren unter anderem Paella, während im Clocktower amerikanische Burger auf Fußballfans warten. In der SportsBar „Das Eggenberg“ gibt es sogar All-you-can-eat-Pizza. Nicht nur in der Landeshauptstadt wird gemeinsam geschaut. In Seiersberg lädt Weber Grill mit Tapas, Sangria und Grillgerichten zum Fußballabend. Weitere Public Viewings finden unter anderem in Fernitz-Mellach und Gratwein statt.