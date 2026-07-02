Wie in Paris: Graz bekommt jetzt bewegliche Parkstühle im Augarten

Ab sofort stehen im Grazer Augarten bewegliche Parkstühle kostenlos zur Verfügung. Das Pilotprojekt soll den Aufenthalt im Park noch angenehmer machen und könnte schon bald auf weitere Grünanlagen ausgeweitet werden.

Wer künftig im Augarten entspannen möchte, kann seinen Sitzplatz einfach selbst wählen. Insgesamt 17 bewegliche Parkstühle stehen ab sofort im beliebten Grazer Park bereit. Die Stühle dürfen innerhalb des Augartens frei bewegt werden, ob in die Sonne, in den Schatten oder direkt zu Familie und Freunden. Mit dem neuen Angebot möchte die Stadt Graz die Aufenthaltsqualität in ihren Grünanlagen weiter verbessern.

Vorbild ist Paris

Die Idee stammt aus Frankreich. In den Parks von Paris gehören die frei beweglichen Metallstühle seit Jahrzehnten zum Stadtbild. Nun setzt Graz dieses Konzept erstmals im Rahmen eines Pilotprojekts um. „Parks sind die Freiluftwohnzimmer unserer Stadt. Mit den neuen Stühlen schaffen wir ein einfaches Angebot, das Menschen selbstbestimmt nutzen können. Man setzt sich dorthin, wo es gerade angenehm ist, liest ein Buch, trifft Freundinnen und Freunde oder genießt einfach den Blick ins Grüne. In den Parks von Paris funktioniert das seit Jahrzehnten hervorragend. Warum also nicht auch in Graz?“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

©Stadt Graz/ Foto Fischer „In den Parks von Paris funktioniert das seit Jahrzehnten hervorragend. Warum also nicht auch in Graz?“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Kooperation mit der Caritas

Betreut werden die neuen Parkstühle in Zusammenarbeit mit der Caritas. Außerhalb der Nutzungszeiten werden sie versperrt und täglich wieder für Besucherinnen und Besucher bereitgestellt. So soll sichergestellt werden, dass die Stühle langfristig erhalten bleiben und allen Parkgästen zur Verfügung stehen. Die Stadt versteht das Projekt zunächst als Testlauf. Wird das Angebot gut angenommen, könnten künftig auch andere Grazer Parks mit beweglichen Stühlen ausgestattet werden. „Wir wollen unsere Parks nicht nur grüner machen, sondern auch noch besser nutzbar. Oft sind es die einfachen Ideen, die den spürbaren Unterschied machen. Wenn die Stühle gut angenommen werden, können wir uns gut vorstellen, dieses Angebot auch auf andere Standorte auszuweiten“, so Schwentner.