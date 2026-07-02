Nach Wochen im Metahofpark: Geflüchtete Familien sind untergebracht

Die Familien sind vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet. Viele gehören der Volksgruppe der Roma an. Nach ihrer Ankunft in Österreich gerieten sie in eine Versorgungslücke.

Die Familien sind vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet. Viele gehören der Volksgruppe der Roma an. Nach ihrer Ankunft in Österreich gerieten sie in eine Versorgungslücke.

Es ist drückend heiß. Fast 38 Grad zeigt das Thermometer an diesem Nachmittag. Der Schatten der Bäume reicht kaum aus, um die Hitze erträglich zu machen. Zwischen zwei Bäumen spannt sich eine blaue Plane. Darunter liegen Matratzen, ein Kinderwagen, ein paar Taschen. Auf einer Decke sitzt eine junge Mutter mit ihrem Baby auf dem Arm. Daneben spielen Kinder mit einer leeren Plastikflasche Fußball. Wer hier vorbeigeht, erkennt sofort: Das ist kein Ausflug. Das ist ihr Zuhause. Zumindest für den Moment.

©5 Minuten

„Wir brauchen Babynahrung und Windeln“

5 Minuten besucht die Familien wenige Stunden vor dem angekündigten Wetterumschwung am Dienstag. Während dunkle Wolken langsam aufziehen, beschäftigt die Menschen etwas ganz anderes. „Das Einzige, was ich brauche, ist Pre-Milch, Windeln und Patschen“, sagt eine Mutter leise. Dann folgt ein Satz, der lange nachhallt. „Wir können nicht mehr lange so weiterleben.“

©5 Minuten Wasser, Premilch und Patschen war das, was die Menschen am meisten benötigten.

Zwischen Krieg und Bürokratie

Die Familien sind vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet. Viele gehören der Volksgruppe der Roma an. Nach ihrer Ankunft in Österreich gerieten sie in eine Versorgungslücke. Bis über ihren Status entschieden wird, vergehen oft Wochen. Früher konnten Menschen diese Zeit in Notschlafstellen überbrücken. Nach deren Schließung blieb manchen nur der Metahofpark. Kein fließendes Wasser. Keine Dusche. Kein sicherer Schlafplatz, 5 Minuten hat als Erstes berichtet. Und dennoch versuchen Eltern Tag für Tag, ihren Kindern Normalität vorzuleben. Waschen Kleidung mit Wasser aus Kanistern. Und hoffen, dass die nächste Nacht trocken bleibt.

©5 Minuten Die Familien sind vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet. Viele gehören der Volksgruppe der Roma an.

Ein Park wird zum Ort der Begegnung

Wer den Metahofpark in diesen Tagen besucht, erlebt aber nicht nur Not. Sondern auch etwas, womit die Familien selbst kaum gerechnet hatten. Immer wieder bleiben Menschen stehen. Nicht, um zu fotografieren, sondern um zu fragen: „Braucht ihr etwas?“ Eine Frau bringt Windeln. Ein junger Mann stellt mehrere Packungen Wasser ab. Andere bringen Babynahrung, Kleidung oder Obst. Aus vielen kleinen Gesten entsteht etwas Großes.

„Ich konnte einfach nicht wegschauen“

Eine Grazerin, die anonym bleiben möchte, erzählt 5 Minuten, warum sie immer wieder in den Park kommt. „Wenn man sieht, wie diese Menschen hier leben müssen, wie kann man da nichts tun wollen? Da sind unschuldige Kinder und Babys dabei. Sie können nichts für Kriege oder politische Entscheidungen.“ Sie wirkt selbst bewegt. „Ich fühle mich ehrlich gesagt hilflos. Das Einzige, was ich tun kann, ist ihnen Pre-Nahrung und Windeln zu kaufen. Das ist mein kleiner Beitrag.“ Es sind keine spektakulären Hilfsaktionen. Es sind ganz normale Menschen, die einfach beschlossen haben, nicht wegzusehen.

Hilfe kommt auch von Streetworkern

Zwischen den freiwilligen Helfern sind immer wieder Streetworker unterwegs. Sie sprechen mit den Familien, organisieren Unterstützung und verteilen literweise Wasser. Gerade während der Hitzewelle wird deutlich, wie belastend die Situation geworden ist. Vor allem für Babys und Kleinkinder. Die Temperaturen steigen auf fast 40 Grad. Unter den Planen staut sich die Wärme.

„Heute ist unser letzter Tag hier“

Als 5 Minuten die Familien erneut besucht, liegt etwas in der Luft. Nicht nur wegen des angekündigten Gewitters. Die Menschen wirken ruhiger, fast erleichtert. Ein Mann lächelt vorsichtig und sagt: „Heute ist unser letzter Tag hier. Die Stadt bringt uns heute an einen anderen Ort. Dort wird es uns besser gehen.“ Nach Informationen von 5 Minuten wurden die Familien mittlerweile von der Stadt Graz an einem anderen Ort untergebracht. Weitere Details dazu werden ergänzt, sobald eine Stellungnahme der Stadt vorliegt.