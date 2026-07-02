500-Millionen-Projekt: So soll Graz künftig mit Erdwärme beheizt werden

Das milliardenschwere Vorhaben für eine klimafreundliche Wärmeversorgung in Graz kommt einen Schritt weiter. Nach dem Abschluss umfangreicher Messungen steht nun die nächste wichtige Phase des Geothermie-Projekts bevor.

Das Großprojekt „Tiefenkraft“ von OMV und Energie Steiermark nimmt weiter Gestalt an. Ziel ist es, künftig einen großen Teil der Grazer Fernwärme aus Tiefengeothermie zu gewinnen, also aus heißem Wasser, das sich mehrere Kilometer unter der Erdoberfläche befindet. Ein erster wichtiger Schritt ist nun abgeschlossen: Die seismischen Untersuchungen des Untergrunds wurden erfolgreich beendet. Zwischen Februar und April waren Spezialfahrzeuge in insgesamt sieben steirischen Bezirken unterwegs und legten dafür rund 900 Kilometer zurück. Die gewonnenen Daten werden derzeit ausgewertet.

Nächster Schritt: Bohrung in St. Marein

Bereits im Herbst soll, vorbehaltlich aller Genehmigungen, die nächste Projektphase starten. Geplant ist eine Erkundungsbohrung in St. Marein bei Graz, bei der geprüft wird, ob sich die erwarteten heißen Wasservorkommen tatsächlich in der Tiefe befinden. Bestätigen sich die bisherigen Annahmen, könnte anschließend die eigentliche Geothermie-Anlage errichtet werden. Das heiße Tiefenwasser soll künftig in einem geschlossenen Kreislauf genutzt werden: Es liefert Wärme für das Fernwärmenetz und wird danach wieder in den Untergrund zurückgeführt.

Bis zu die Hälfte des Grazer Fernwärmebedarfs

Parallel zu den Bohrungen soll auch die Planung einer rund 20 Kilometer langen Transportleitung nach Graz beginnen. Sie wird die gewonnene Wärme unterirdisch bis in die Landeshauptstadt bringen. Läuft das Projekt wie geplant, könnte bereits ab 2030 erstmals Wärme aus Tiefengeothermie nach Graz fließen. Langfristig sollen jährlich bis zu 670 Gigawattstunden erzeugt werden, das entspricht etwa der Hälfte des heutigen Grazer Fernwärmebedarfs.

Investition in die Energiezukunft

Mit einem Investitionsvolumen von rund 500 Millionen Euro zählt „Tiefenkraft“ zu den größten Energieprojekten der Steiermark. Das Vorhaben soll Graz dabei helfen, unabhängiger von fossilem Erdgas zu werden und die Fernwärmeversorgung langfristig klimafreundlicher aufzustellen. Nachdem das Projekt im Vorjahr aufgrund offener Finanzierungs- und Haftungsfragen zwischen Stadt Graz, OMV und Energie Steiermark vorübergehend ins Stocken geraten war, geht es nun wieder sichtbar voran. Die bevorstehende Erkundungsbohrung gilt als entscheidender Schritt auf dem Weg zur Nutzung des Wärmepotenzials tief unter der Erde.