Terror-Prozess in Graz: Verurteilter Islamist schockiert mit Aussagen

Ein bereits verurteilter Unterstützer des Wien-Attentäters von 2020 ist wieder vor Gericht gestanden. Im Mittelpunkt standen erschütternde Aussagen, die er während seiner Haft in der Grazer Justizanstalt Karlau gemacht haben soll.

Der 25-Jährige war bereits wegen terroristischer Straftaten verurteilt worden. Der Oberste Gerichtshof hob das frühere Urteil jedoch teilweise auf, weshalb der Fall nun erneut am Landesgericht verhandelt wurde. Der Mann gilt als Unterstützer des Attentäters, der am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Menschen tötete und 23 weitere teils schwer verletzte. Ihm wird vorgeworfen, bei der Beschaffung einer Kalaschnikow geholfen zu haben.

Justizwachebeamter berichtet von verstörenden Aussagen

Für besonderes Aufsehen sorgten Aussagen, die der Angeklagte laut einem Justizwachebeamten während seiner Haft in der Justizanstalt Graz-Karlau gemacht haben soll. Der Beamte schilderte vor Gericht, der Mann habe mit einem Mithäftling über den Terroranschlag gesprochen und dabei erklärt: „Was meinst, was los gewesen wäre, wenn 50 Bewaffnete in der Innenstadt verteilt losgelegt hätten? Es gibt mehrere wie mich.“ Nach Angaben des Zeugen habe der Angeklagte außerdem darüber gesprochen, selbst einen Sprengstoffgürtel zu tragen und Bomben an Gebäuden anzubringen. Der Justizwachebeamte betonte vor Gericht, er habe diese Aussagen nicht als bloße Prahlerei verstanden.

Angeklagter weist Vorwürfe zurück

Der 25-Jährige bestritt erneut, Mitglied der Terrororganisation „Islamischer Staat“ gewesen zu sein. Zwar räumte er ein, den Kontakt zu einer Person vermittelt zu haben, die dem späteren Attentäter eine Waffe verschaffte. Für die Tat selbst trage er jedoch keine Verantwortung, argumentierte der Angeklagte. Vor Gericht reagierte er zwischenzeitlich emotional und wies die Vorwürfe entschieden zurück. Das Landesgericht sprach den Mann erneut schuldig und verhängte zehn Jahre Freiheitsstrafe. Zusätzlich ordnete das Gericht erneut die Einweisung in eine Anstalt für gefährliche Rückfallstäter an. Darüber hinaus wurden elf Monate aus einer früheren Strafe widerrufen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Wien-Attentat erschütterte Österreich

Der Terroranschlag vom 2. November 2020 zählt zu den schwersten islamistischen Anschlägen in Österreich. Ein bewaffneter Täter erschoss damals in der Wiener Innenstadt vier Menschen und verletzte 23 weitere, bevor er von der Polizei erschossen wurde.