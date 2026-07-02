Andritz AG baut erneut hunderte Jobs ab: Tochter Schuler besonders betroffen

Der Grazer Technologiekonzern Andritz setzt seinen Sparkurs fort. Wegen der anhaltend schwachen Nachfrage aus der Automobilindustrie sollen bei der deutschen Tochter Schuler heuer rund 500 weitere Arbeitsplätze wegfallen.

Die schwierige Lage in der internationalen Automobilbranche hat erneut Auswirkungen auf den Grazer Anlagenbauer Andritz. Wie das Unternehmen bekannt gab, wird bei der deutschen Tochtergesellschaft Schuler im Laufe dieses Jahres ein weiterer Stellenabbau umgesetzt. Betroffen sind laut Unternehmensangaben vor allem Bereiche wie der Werkzeugbau sowie Pilotproduktionen. Insgesamt sollen rund 500 Arbeitsplätze gestrichen werden.

Bereits mehr als 2.000 Stellen abgebaut

Schuler mit Sitz im deutschen Göppingen entwickelt und produziert Anlagen für die Metallumformung sowie für die Batterieproduktion. Die schwache Investitionsbereitschaft der Automobilindustrie belastet das Unternehmen bereits seit Jahren. In den vergangenen fünf Jahren wurden dort bereits mehr als 2.000 Stellen abgebaut. Mit den nun angekündigten Maßnahmen soll das Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig bleiben. „Unser Ziel ist es, das Unternehmen so aufzustellen, dass es auch bei einem geringeren Marktvolumen profitabel arbeiten kann“, erklärte Andritz-Vorstandsvorsitzender Joachim Schönbeck in einem Bericht des ORF. Trotz der aktuellen Einschnitte blickt der Konzern vorsichtig optimistisch auf die kommenden Monate. Schönbeck rechnet damit, dass sich die Nachfrage aus der Automobilbranche gegen Ende des Jahres oder Anfang 2027 wieder etwas erholen könnte. Langfristig sieht Andritz weiterhin großes Potenzial in der Elektromobilität. Entscheidend seien dafür jedoch günstigere Strompreise, weniger Bürokratie und bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen.

Wasserkraft bleibt Wachstumsmotor

Während das Metallgeschäft unter Druck steht, entwickelt sich ein anderer Bereich deutlich positiver. Besonders im Wasserkraftgeschäft erwartet Andritz in den kommenden Jahren weiteres Wachstum. Auch Investitionen in erneuerbare Energien, grünen Wasserstoff, E-Fuels sowie Technologien zur CO₂-Abscheidung gelten als wichtige Zukunftsmärkte. Darüber hinaus rechnet der Konzern auch im Bereich Papier- und Zellstoffanlagen mit steigender Nachfrage.

Milliardenumsatz weiter im Visier

Andritz beschäftigt weltweit rund 30.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern. Für das laufende Geschäftsjahr peilt der Grazer Technologiekonzern einen Umsatz zwischen 8,0 und 8,3 Milliarden Euro an und hält trotz der Restrukturierungen an seinen langfristigen Wachstumszielen fest.